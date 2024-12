'Melhores do ano': Paulo Vieira faz piada com Eliana, Datena e Braga Netto

Paulo Vieira divertiu o público com suas piadas no Melhores do Ano 2024, na Globo, que aconteceu neste domingo (15), no Domingão com Huck. Da prisão de Braga Netto a Eliana, o humorista não poupou suas pérolas durante a apresentação.

Prisão de Braga Netto

O humorista brincou ao comparar as estrelas da Globo com a prisão do general da reserva Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil (2020) e ex-ministro da Defesa (março de 2021 a abril de 2022), além de ex-candidato a vice de Jair Bolsonaro na chapa de 2022. "O Melhores do Ano, o programa com mais estrelas da televisão brasileira. Não que queira dizer alguma coisa. O general tinha 4 estrelas e foi preso do mesmo jeito."

"O #MelhoresdoAno, o programa com mais estrelas da televisão brasileira. Não que queira dizer alguma coisa. O general tinha 4 estrelas e foi preso do mesmo jeito." (Paulo Vieira)



?????pic.twitter.com/Fhg9QRTRvn -- Sérgio Santos (@ZAMENZA) December 15, 2024

Eliana na Globo

Paulo Vieira elogiou o destaque dos negros em produtos da emissora e brincou ao comparar com a contratação da Eliana. "A Globo ta tão negona que a gente tá tendo que importar loira do SBT, pra equilibrar. A gente tá muito bacana."

"A Globo tá tão negona que a gente tá tendo que importar loira do SBT.."



PAULO VIEIRA KKKKKKKKKKKKK#MelhoresDoAno #Domingão pic.twitter.com/ibRImndTT3 -- Brenno (@brenno__moura) December 15, 2024

Cadeirada de Datena

O humorista não deixou de citar o episódio da cadeirada que José Luiz Datena (PSDB) deu em Pablo Marçal (PRTB) durante um debate com os candidatos à prefeitura de São Paulo. "O Datena foi convidado também e as cadeiras da Globo são todas de ferro. Então, a gente pede.. Olha, o Fábio Porchat já está fazendo uma demonstração.."