Cesár Tralli se declara à Ticiane Pinheiro após prêmio no Melhores do Ano

César Tralli se declarou à esposa, Ticiane Pinheiro, após vencer o prêmio de Melhores do Ano 2024 na categoria Jornalismo, no Domingão com Huck, na noite deste domingo (15).

O que aconteceu

Pelo segundo ano consecutivo, o jornalista venceu a premiação e se declarou à esposa. "Quero agradecer à minha esposa, Ticiane, porque sempre depois de um longo dia, é muito bom voltar pra casa e te encontrar."

Quero agradecer de coração às minhas duas filhas, a Raphaela e a Manoela, que dão cada vez mais propósito, direção e amor à minha vida César Tralli

Durante o discurso, Tralli também agradeceu à TV Globo e às pessoas que fazem parte de sua trajetória. "Obrigado. Quero fazer um agradecimento especial à TV Globo e ao jornalismo profissional, porque a gente sabe o quanto cada vez mais o nosso papel na sociedade é importante e o quanto o jornalismo profissional faz todas as diferenças."