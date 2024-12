Luan Santana sensual, choro de Zé Neto: o que rolou no Universo Alegria

O Universo Alegria trouxe shows de alto nível com os principais nomes da música brasileira para sua 16ª edição em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O festival, realizado neste sábado (14), promoveu um dia para lá de especial ao público gaúcho com 12 horas de shows.

Luan Santana, Ana Castela, Simone Mendes, Thiaguinho, Zé Neto & Cristiano, Hugo & Guilherme, Bruno & Marrone e Júlia & Rafaela foram responsáveis por levar o pop, o sertanejo e o pagode para grande público presente na Arena do Grêmio.

Além de música de alta qualidade, o Universo Alegria contou com histórias curiosas ao longo de seus shows. O Toca marcou presença no festival e conta tudo para você:

"Sonho realizado"

Júlia e Rafaela foram encarregadas de abrir a 16ª edição do Universo Alegria de Porto Alegre. Esbanjando carisma e simpatia, as gêmeas não esconderam a felicidade de estarem no evento pela primeira vez.

"Chegamos aqui pra cantar pela primeira vez. É um show realizado", disse Rafaela. "Vai ser um dia incrível e espero que vocês gostam muito", completou Júlia.

As artistas subiram ao palco com a bandeira do Rio Grande do Sul nos ombros. Elas cantaram hits como "Besteira Feita" e "Moto", entre outros, para agitar o público.

"Foi incrível demais"

Donos de hits mais tocados no Brasil em 2024, Hugo e Guilherme apostaram no sertanejo romântico para a tarde de show na capital gaúcha.

Com certeza, a gente não se vê como nata do sertanejo. Quem escolhe é o público. A gente fica feliz com o título, mas sou do interior de Goiás, o Guilherme da capital, e não imaginava chegar onde chegou, onde a gente tem que chegar. É uma felicidade enorme estar aqui.

Hugo, da dupla com Guilherme, em entrevista para Splash

Os sertanejos agitaram a cidade de Porto Alegre com os hits "Vazou na Braquiara", "Morena de Goiânia" e O Meu coração em suas mãos". "Agradecer todo o pessoal presente no Universo Alegria. Alô, Porto Alegre. Muito obrigado pelo carinho. Foi incrível demais e até a próxima", declarou Hugo, nas redes sociais.

"Depois de tudo o que passaram"

Bruno e Marrone iniciaram o terceiro show do dia no Universo Alegria com sucessos clássicos do sertanejo raiz. Eles agitaram o festival com hits como "Inevitável", "Te amo feito louco", "Choram as rosas"", entre outros.

Em meio a apresentação, Marrone declarou ser apaixonado pela capital do Rio Grande do Sul. "E aí, galera de Porto Alegre, cadê vocês? Levantem as mãos. Que festa maravilhosa. Parabéns e estamos muito felizes, porque amamos Porto Alegre. Obrigado por todo carinho com a gente. Lá em cima, pessoal!". Marrone

Já Bruno, por sua vez, elogiou o povo gaúcho pela força para recomeçar após as enchentes que atingiram o estado em maio passado. "Porto Alegre, depois de tudo o que vocês passaram, estamos aqui com muita alegria. Como voltar ao normal? Vocês estão aí provando. Obrigado pelo carinho. É um prazer muito grande estar com vocês. Um beijo em cada um de voz."

"Estado pagodeiro!

Responsável pelo pagode no Universo Alegria, Thiaguinho chegou a Arena do Grêmio se sentindo em casa. Afinal, segundo o artista, o estado gaúcho está entre os maiores consumidores do gênero no país.

Sempre é um prazer representar o pagode, que é um gênero tão brasileiro aqui no Universo Alegria. Estou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mais que em casa, que é um estado muito pagodeiro, um dos mais pagodeiros do Brasil. Me sinto muito feliz e tranquilo de cantar aqui. Vai ser um dia feliz e cheio de alegria.

Thiaguinho, em entrevista para Splash

Artista preparou um mix de sucessos do passado e do seu mais novo álbum "Sorte". As canções "Dia De Sorte", "Ponto Fraco", "Energia Surreal", entre outras, fizeram o público ir ao delírio.

"Venha, venha, venha"

Simone Mendes não titubeou e manteve a energia do festival lá em cima com seu carisma, simpatia e sucessos. Ela fez o público dançar com os hits "Erro Gostoso", "Regime Fechado", "Loka", entre outros.

Fala, galera, Simone Mendes na área. Tô aqui nesse Universo lindo. Não percam nenhum momento dessa emoção de festival maravilhoso.

Simone Mendes

Ela, inclusive, foi surpreendida com a presença de um fã no palco. O rapaz saltou para cima do palco e caiu nos braços da cantora, que após breve susto brincou com a situação. "Suba. Venha, venha, venha", disse Simone Mendes rindo, enquanto ganhava o abraço do fã.

O fã subiu com celular em mãos filmando o encontro com sua ídola. Ele ainda ganhou um novo abraço e cantou brevemente trecho do hit "Daqui pra frente".

Ao fim, a equipe do Universo Alegria levou o fã para fora do palco com segurança após o encontro. O show de Simone Mendes prosseguiu normalmente.

Blindagem total

Ana Castela foi blindada por sua equipe para falar do término do relacionamento com Gustavo Mioto. A artista atendeu aos jornalistas presentes no evento, mas não disse uma palavra relacionada ao fim do namoro com o cantor sertanejo.

"Nada de vida pessoal, gente. Nada de vida amorosa. Vamos falar de carreira. Se houver alguma pergunta pessoal, vamos ser obrigados a acabar com entrevista", informou o profissional, aos jornalistas no local.

Na conversa com Splash, Ana Castela celebrou estar pelo segundo ano seguido do Universo Alegria. "Adoro cantar aqui. É um festival lindo e faço questão de voltar sempre. Ano que vem vou cobrar, hein."

Em cima do palco, a artista agradeceu a presença do público e brincou que não poderia beber por estar na estrada trabalhando. Ela apostou nas músicas "Roça Em Mim", "Solteiro forçado", "Palhaça", entre outras, para o show.

"Não sei o que seria de mim sem vocês"

O show da dupla Zé Neto e Cristiano foi tomada por emoção.Os sertanejos estavam subindo no palco pela segunda vez após os mais de 90 dias de pausa em virtude de tratamento de síndrome do pânico e depressão de Zé Neto.

Artistas abriram o show na capital do Rio Grande do Sul com os hits "Barulho Do Foguete", "Me bloqueia" e "Você beberia ou não beberia?". "Que bom estar aqui de novo", declarou Zé Neto, estendendo os braços para dizer que estava arrepiado.

Visivelmente emocionado, Zé Neto tomou a palavra para dizer ao público que era grato pela energia positiva e ganhou um caloroso abraço de sua esposa, Natália Toscano, no palco. "Obrigado gente, obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelas orações, obrigado pela companhia de vocês. Eu não sei o que seria de mim sem ajuda de cada um de vocês."

Zé Neto desabou no choro ao ouvir Cristiano dizer que estava feliz em vê-lo bem. O sertanejo abraçou o companheiro de estrada enquanto o público clamava por seu nome. Com a voz embargada, ele, novamente, agradece o carinho dos fãs.

Se eu pudesse, eu desceria daqui e abraçaria cada um de vocês. Se estou aqui é por que eu tenho vocês... Obrigado por tudo!

Zé Neto

Sensualidade e dica de relacionamento

Luan Santana recebeu a missão de encerrar a 16ª edição do Universo Alegria e entregou tudo para coroar o fim do festival. Bem à vontade em cima do palco, o sertanejo esbanjou carisma, simpatia, sensualidade e até deu conselho para os fãs que estão sofrendo por amor.

Hit "Vingança" serviu para Luan Santana atuar como um conselho amoroso no Universo Alegria. O cantor contou que soube que o povo porto-alegrense era "apaixonado" e orientou ninguém deixar sofrer por amor.

Você acreditou naquela pessoa que não merece 1% do seu amor? Existem pessoas que abalam com a nossa saúde mental, esse é o poder do nosso amor. Pessoas que abalam da nossa saúde mental é melhor manter distância. Se veio alguém na sua cabeça enquanto digo estas palavras, talvez esteja na hora de mudar. Pega a conversa com essa pessoa e aperta arrasta pra cima. Luan Santana

Além do conselho, Luan Santana explorou todo o seu "sex appeal" durante a música "Vingança". Bem soltinho em cima do palco, ele trouxe olhar provocante e exibiu movimentos sensuais com o quadril para alegria das fãs.

Sertanejo ainda cantou tradicionais músicas, como "Meteoro", Abalo Emocional", "Quando a bad bater", ao longo da apresentação. A canção "Tudo que você quiser" colocou um ponto final no show do artista no Universo Alegria. "Obrigado, Porto Alegre", celebrou ele.

Universo Alegria: Luan Santana sensualiza e leva fãs ao delírio em show no RS Imagem: Péterson Neves/Toca

* O repórter viajou ao festival a convite da organização.