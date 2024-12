Albert é eliminado na 13ª roça de A Fazenda 16 e quebra recorde da edição

Albert foi eliminado neste domingo (15) na 13ª roça de A Fazenda 16 (Record). O peão disputava a roça com Sacha, Yuri e seu aliado, Sidney.

O que aconteceu

Sacha foi primeiro salvo na roça, seguido de Sidney. Yuri também foi salvo da berlinda. "Ainda tem game, o jogo só acaba quando termina", anunciou Galisteu.

No discurso de eliminação, Adriane Galisteu disse que a roça foi "muito forte e importante". "A vida é feita de escolhas, e cada decisão pequena ou grande é parte da estrada que construímos", disse. "Albert, quem diria que aquele cara que vendia hotdog conseguiria se reinventar e encarar dois realities, sem medo".

Albert deixou o reality após receber apenas 0,85% dos votos. Em sua despedida, ele se emocionou. "Não tinha outra forma de jogar meu jogo, sabia que era arriscado, de forma independente, Não sei se assustei o pessoal", disse. "Vim para me curar. Precisava disso para a minha vida".

Ele ainda revelou que torce por Gilsão na Fazenda 16, apesar de considerar o jogo do aliado "passivo".

