Recuperação 'paralela' de conta no Instagram vira negócio e sai a R$ 6.000

É o empreendedorismo à brasileira. Para alguns influenciadores digitais, perder o perfil nas redes sociais equivale a perder o ganha-pão. Isso fez nascer a indústria dos recuperadores profissionais de contas.

Tem vários profissionais surgindo para fazer com que influenciadores que perderam a conta - sabe-se lá por que motivo - voltem a ter o perfil

Para esse tipo de atividade, o mercado está aquecido. E os valores iniciais para a contratação do serviço começam em R$ 6.000, conta o advogado Tonyson Santos. No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz conversaram com o empresário, que se especializou nesse tipo de trabalho.

Segundo o advogado, a demanda para esse tipo de serviço aumentou pela constante derrubada de contas, devido à falta de seguranças nas redes sociais provocada por criminosos e golpistas e às mudanças nos termos de uso.

Caso não estejam atentos às novas regras, usuários comuns e influenciadores podem infringir as novas normas. Fora isso, banimentos estão associados ao compartilhamento de conteúdo impróprio, denúncias de outros usuários, discurso de ódio ou apologia às drogas, ideologia política ou promoção de rifas e jogos.

O advogado Tonyson Henrique Santos virou especialista em recuperar contas banidas e suspensas Imagem: Divulgação

Instagram e TikTok não cobram pela recuperação de contas. O argumento dos recuperadores de contas para vender seus serviços é o tempo. Algumas reativações podem levar até 60 dias, dizem os profissionais. Isso significa dois meses sem faturamento para um influenciador digital.

Esses recuperadores de contas são endossados pelos influenciadores e viraram os queridinhos desses profissionais. O que a gente percebe é que profissionais como o Tonyson cada vez mais vão ser figurinhas carimbadas nas redes sociais, já que o Brasil é o lugar onde mais tem influenciador digital no mundo e essa tem se tornado uma carreira à disposição das pessoas que estão começando no mercado de trabalho

Instagram muda tudo em 2025: pais e mães ganham poder sobre filhos

Em 2025, o Instagram vai passar por uma transformação no Brasil. A rede social vai colocar nas mãos dos responsáveis por crianças e adolescentes de até 16 anos o que eles podem ou não fazer lá dentro.

A Meta vem com uma resposta para uma demanda crescente que está em uma discussão global que é o uso excessivo, extensivo e muito imersivo de tecnologias por crianças e adolescentes

Ela basicamente tornará privados os perfis de crianças e adolescentes, vai limitar as interações por DM, criar um "toque de recolher" e também estipular um tempo máximo de 60 minutos diários para esses usuários.

'Não dá para levar para o bar': jovens estão largando tudo por amigos de IA

Amizade agora é coisa de robô. Até essa área historicamente humana está sendo invadida pela inteligência artificial. Atualmente as pessoas têm personalizado IAs para compartilharem sentimentos, afetos e confiança.

"As companhias de IA são a personificação digitalizada dos amigos imaginários. E tem gente que ganha dinheiro com isso. É genial", brinca Helton Simões Gomes no novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas.

Os "AI companions" (Companhia de IA, em tradução livre do inglês) são chatbots que funcionam como avatares que têm como função primordial serem "amigos" dos usuários. Com eles, tudo é personalizável e cada pessoa pode definir desde a personalidade até se esse avatar vai ser um personagem de filme ou não.

