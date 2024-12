Mania de Você hoje (14): veja resumo do capítulo deste sábado

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (14) em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Mavi não revela seu plano a Luma. Volney tenta convencer Iberê a entregar Mavi. Evelyn fica horrorizada com o apartamento alugado por Tomás. Leidi insinua que Berta e Sirlei podem formar um casal. Diana exige que Hugo repense suas atitudes com ela. Edmilson atrapalha o romance entre Dhu e Wagner. Hugo contrata Edmilson para trabalhar no resort. Mavi mostra a Luma a foto de Filipa, e afirma que a moça está grávida de Leon/Rudá.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.