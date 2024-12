Ex de Camila Pitanga troca de nome: 'Muito demarcado no gênero masculino'

Angel Ferreira, 36, ex-namorado de Camila Pitanga, 47, explicou porque abandonou seu nome de registro, Igor Angelkorte.

O que aconteceu

O ator contou que começou a experimentar outros heterônimos. "Comecei a brincar com meu nome e a de novo pensar que tem alguma coisa que morreu em mim nos últimos anos, algum estado de ser. Como uma lagarta que passa pela crisálida e se torna uma borboleta e já não se chama mais lagarta", contou em entrevista a Heloísa Tollipan.

Fui me desidentificando com o nome, inclusive com Igor, que é algo muito demarcado no gênero masculino. Angel Ferreira

Com cinco novelas, seis filmes e muitas peças de teatro, ele não teme que a mudança abale sua carreira. "Tem um risco, mas eu não tomo decisões fundamentais na minha vida com base no retorno financeiro. O fundamental é realmente ter um nome que me lembra que eu posso ser muitas coisas. A possibilidade de mudança pertence a todos nós e é assim que a gente pode mudar. Inclusive o nosso nome. Fico curioso de ver o que essa mudança pode trazer para minha carreira".

Angel e Camila namoraram entre 2015 e 2017. Os dois se conheceram durante a novela "Babilônia" (Globo).