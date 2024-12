De áudio vazado à repescagem descoberta: os piores erros da produção do BBB

A produção do BBB (Globo) também já cometeu algumas gafes ao longo das décadas do programa no ar. A seguir, relembre os maiores erros da produção.

De esquecimento à promessa descumprida no BBB 24

BBB 24: Boninho recuou sobre a brincadeira com o argentino Imagem: Reprodução/Globoplay

No BBB 24, as provas foram "as dores" da produção. Um erro de sistema interrompeu uma Prova do Líder. Além disso, em uma Prova do Anjo, a produção errou e teve que mudar suas próprias regras.

Até trollagem teve que ser cancelada. Boninho contou que um argentino entraria no jogo, mas isso nunca aconteceu. Ele recuou na brincadeira e pediu desculpas após a repercussão negativa de seu vídeo.

Áudios vazados, homens misteriosos e repescagem descoberta no BBB 23

BBB 23: Amanda e Bruna Griphao usam card e descobrem eliminados na casa Imagem: Reprodução/Globoplay

O BBB 23 foi campeão em erros da produção. Os organizadores do programa erraram em provas, tiveram áudios e imagens vazados, além de esquecerem participantes.

Na primeira prova da edição, Key e Gustavo foram equivocadamente desclassificados. Depois, a produção se corrigiu e pediu o retorno da dupla. Cezar também se beneficiou em uma Prova do Anjo por ter ser card flutuando e demorar menos tempo para concluir o desafio.

Nas câmeras, o público foi surpreendido por homens misteriosos. Eles apareceram no Confessionário para os assinantes do Globoplay.

E teve participante sendo esquecido pela produção. Cezar ficou preso do lado de fora da casa durante uma manutenção externa.

O vazamento de áudios e imagens comprometeu até as surpresas da temporada. Nos áudios, vazou o teste de microfone de Nicácio, bem como um elogio da produção a Gabriel Mosca na Prova do Líder. Nas imagens, funcionários foram vistos dançando antes de uma ação de Cinema. Dos vazamentos mais graves, teve a respescagem, descoberta pelos brothers com imagens no Quarto do Líder.

Paredão falso desmascarado e mais no BBB 22

BBB 22: Arthur Aguiar em noite de Paredão falso Imagem: Reprodução/Globoplay

O Paredão falso de Arthur Aguiar foi desmascarado pelos próprios participantes. Linn da Quebrada encontrou uma brecha de Tadeu Schmidt e Jessilane viu o avatar do ator na academia — mostrando que a produção do programa tinha esquecido de retirar.

Uma liderança ainda expôs várias gafes da produção do BBB 22. Douglas e Gustavo foram desclassificados erroneamente da Prova do Líder, peças foram quebradas e dúvidas não foram solucionadas.

Spoiler e equívoco na chamada do BBB 21

BBB: Pipoca e camarote aparecem trocados na TV Imagem: Reprodução/GloboPlay

O BBB 21 já começou com erro na chamada. Enquanto Viih Tube, Projota e Fiuk foram colocados como Pipoca (anônimos), Juliette, Lumena e Arthur foram chamados de Camarote (famosos).

Uma falha técnica foi percebida por Projota. O cantor descobriu que Carla Diaz estaria no programa antes dos demais participantes.

Imagens da prova e um suposto áudio de Boninho foram vazados na temporada. O público viu testes da Prova do Anjo antes do esperado e ouviu uma conversa de Boninho com Projota, em que teria o convencido de não desistir.

A produção trocou os líderes também. Ao invés de chamar a Líder Karol Conká para buscar os aperitivos, chamou Arthur.

Casa de Vidro e informações externas no BBB 20

BBB 20: Manu encontra detalhe revelador em foto de Gizelly Imagem: Reprodução/Globoplay

Manu Gavassi viu o que a própria produção não notou. A participante identificou informações externas em uma foto de Gizelly, indicando que ela teria mais de dois milhões de seguidores.

A Casa de Vidro foi motivo de treta e desconfiança. Hadson ameaçou rasgar o contrato com a Globo por achar que os confinados da dinâmica tinham informações externas privilegiadas.