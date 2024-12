Donas de nós: A inspiração de Kamala Harris para mulheres fortes

Durante a corrida presidencial nos Estados Unidos, comecei a nutrir uma forte admiração por Kamala Harris. Deixando de lado a política, o que me prendeu à sua imagem foi sua postura feminina altiva, sorridente e educada em debates que são verdadeiros testes para o equilíbrio emocional de qualquer um. Foi inevitável a comparação comigo mesma, já que Kamala está só alguns anos na minha frente - o que também me trouxe esperança. Mesmo assim, chego a duvidar da minha capacidade para resistir ao ambiente de extrema violência psicológica de algumas interações.

Como já disse por aqui, meu pai foi militar das antigas, então fui criada com regras claras, palavras duras e verdades ditas frente a frente. Não foi sempre fácil, fui uma menina frágil, asmática e cheia de medos que aos poucos foi enfrentando cada um deles para conseguir me tornar quem sou. Tive de, desde cedo, tentar expor minhas opiniões com determinação e às vezes isso saía entre choros e uma voz esganiçada de nervoso.

Hoje, aos 54 anos e ainda em construção, me vejo muitas vezes como aquela menina olhando um mundo enorme e opressor para mulheres. Nesses momentos, me sinto pequena, mas cheia de coragem para me colocar da forma que seja e muitas vezes não tão bem como Kamala. Esta semana foi assim e me distanciei da força determinada e estável que admiro para chorar e perder a fala em meio a uma reunião de trabalho. Peguei todos e a mim mesma de surpresa, não se espera choro ou agressividade na fala de uma mulher madura e bem resolvida. Depois do ocorrido, me julguei de forma impiedosa, como eu, que me considero tão segura, me expus dessa forma? Me escondi de mim mesma justificando a conduta pelo estresse de final de ano. Alguns dias digerindo acabei por me sentir mal por me sentir mal e vamos lá. Não foi o estresse de final de ano.

Podemos sim, como mulheres, discutir de igual para igual, chorar e alterar o tom de voz sem sermos consideradas histéricas. Certas situações nos levam ao limite por serem de uma violência velada, uma brutalidade que nos faz perder a capacidade de raciocínio e a resposta vem de uma forma não convencional. Conseguir reagir de alguma forma nos faz mais fortes, mais vivas e mais donas de nós. Sigo admirando Kamala, sigo agora tendo consciência que muito provavelmente nunca serei como ela.