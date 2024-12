Ana Castela e Gustavo Mioto terminam namoro pela terceira vez

Ana Castela e Gustavo Mioto terminaram mais uma vez o namoro. A artista publicou um comunicado na tarde desta sexta-feira, 13.

"Eu quero compartilhar algo importante com vocês, que sempre me acompanham e torcem por mim e pelo Gustavo. Nosso relacionamento chegou ao fim. Nossas vidas vão continuar, e seguimos com gratidão por tudo o que construímos juntos. Peço a compreensão, o respeito e o amor de vocês, que sempre estiveram ao meu lado. Obrigada por tudo", escreveu a cantora em post nos stories do Instagram.

Ana Castela e Gustavo Mioto têm uma relação de idas e vindas desde junho de 2023. Na época, os dois engataram um romance que durou até setembro do mesmo ano. Um mês depois, em outubro, eles comunicaram aos fãs que haviam retomado o relacionamento.

Mas, em janeiro deste ano, os dois usaram as redes sociais para dizer, mais uma vez, que terminaram o namoro. Os artistas fizeram questão de enfatizar que não havia traição ou briga, mas que a decisão tinha sido em comum acordo.

Relacionamento começou nos bastidores de programa do Multishow

O namoro dos sertanejos começou oficialmente em junho de 2023. No entanto, o casal começou a se relacionar em dezembro de 2022, após se aproximarem nos bastidores do programa TVZ, exibido pelo canal Multishow.

No entanto, em setembro de 2023, poucos meses após a novidade se espalhar, eles divulgaram o primeiro término - que não durou muito - já que em outubro eles voltaram a namorar. Na ocasião, o cantor fez uma música para a amada intitulada de "Fronteira".

Após alguns meses de diversas publicações, viagens e até Réveillon juntos, os artistas se separaram novamente em janeiro de 2024.

Já em maio deste ano, uma nova reconciliação movimentou a web. No Instagram, Mioto brincou com os fãs e confirmou o romance. "Olhem quem eu acabei encontrando sem querer: a vida!, disse ele ao povo, sabendo que vão falar besteiras, mas não ligando nem um pouco. Te amo princesa", declarou.