Zeca Pagodinho anuncia pausa na carreira: 'Se dedicar à família'

Zeca Pagodinho, 65, anunciou que fará uma pausa na carreira para poder se dedicar mais à família.

O que aconteceu

O cantor se dedicará aos netos e aos filhos depois da turnê comemorativa pelos 40 anos de carreira. Ele fará shows no Brasil e no exterior.

O último evento do artista será no próximo dia 21, no Farmasi Arena, no Rio. Zeca pretende ficar ao menos cinco meses sem tarefas profissionais.

Ele só voltará aos palcos em junho de 2025, seguindo com a celebração das quatro décadas de trajetória. "Durante este tempo, ele irá se dedicar à família e principalmente aos seis netos, o sétimo chegará em abril, e também formatar novos projetos artísticos", disse a assessoria do artista.