Indicada a prêmio: por onde anda Pamela Anderson e por que abandonou make?

Mais de 30 anos depois do sucesso em "Baywatch" (no Brasil, S.O.S. Malibu), a atriz Pamela Anderson, 57, está novamente sob os holofotes, mas em um momento bem diferente de sua carreira. Ela foi indicada nesta segunda (9) ao Globo de Ouro de Melhor Atriz, como concorrente de Fernanda Torres.

Onde está Pamela Anderson agora?

Símbolo sexual ficou para trás. Nos últimos anos, Pamela fez questão de não ser vista mais apenas como o ícone de beleza e sensualidade dos anos 90, forma com a qual "Baywatch" a catapultou para a fama como a salva-vidas C.J. Parker em seu maiô vermelho.

Pamela Anderson era a estrela de "Baywatch" ("S.O.S. Malibu") nos anos 90 Imagem: Divulgação: IMDB / NBC/ Photofest

Ela embarcou em um esforço de renascimento artístico. Primeiro, começou no teatro. Depois de atuar no espetáculo "Chicago", na Broadway, em 2022, ela lançou um documentário em 2023, "Pamela, Uma História de Amor" (Netflix), em que faz um acerto de contas com sua fama, desde os ensaios para a Playboy.

Pamela Anderson no Met Gala 2024, em maio Imagem: Theo Wargo/GA/The Hollywood Reporter via Getty

Os anos 90 foram os anos 90 e agora estamos em 2023. Gosto de fazer coisas que sejam diferentes. Este é um novo capítulo da minha vida.

Pamela Anderson, ao Entertainment Tonight no ano passado

Pamela Anderson em cena da série 'Baywatch' e atualmente com maiô idêntico Imagem: Reprodução/Instagram

No mesmo ano, havia sido lançada outra série, "Pam & Tommy". Sem a autorização da atriz, a produção ficcional explorava o seu turbulento casamento com Tommy Lee, baterista da banda Mötley Crüe, e o roubo da sex tape do casal pelo eletricista Rand Gauthier. Seu documentário serviu como contraponto, em que ela narra os fatos como os enxerga —um trauma.

Documentário 'Pamela Anderson, Uma História de Amor' Imagem: Reprodução/Netflix

Atuação era prioridade para ela. Desde o começo do documentário, memórias antigas de Pamela destacam seu desejo de se dedicar à carreira de atriz, mas sua imagem sensual constantemente explorada por tabloides a relegaram a papéis pequenos. Ela passou a trabalhar, então, como ativista ambiental em paralelo.

Pamela Anderson se tornou vegetariana na infância Imagem: Reprodução/Instagram

Maquiagem também não é parte da nova fase. Pamela abandonou a estética "bombshell", extravagante, e desfila em tapetes vermelho com pouquíssima ou nenhuma maquiagem, dependendo da ocasião. À revista People, na última semana, ela afirmou que make "tem hora e lugar" e que, em sua vida pessoal, "não fazia mais sentido".

Tommy Lee e Pamela Anderson: relação turbulenta ficou marcada pela sex tape Imagem: Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc

Perseguir a juventude é inútil. Você nunca vai conseguir. Então, por que não abraçar o que está acontecendo? Desde que realmente saí de casa como eu mesma, sinto um alívio. Um peso tirado dos meus ombros. E eu realmente gosto mais. Estou me vestindo para mim mesma agora, não para os outros.

Pamela Anderson, à rede Fox News nos bastidores de um desfile de Victoria Beckham, em 2023

Pamela Anderson abandonou a maquiagem em sua nova fase Imagem: Reprodução/ Instagram

Pamela agora disputa o prêmio com Fernanda Torres. No filme "The Last Showgirl", de Gia Coppola, ela dá vida a uma dançarina de Vegas que se vê perdendo seu espetáculo porque envelheceu. Ao jornal O Globo, ela disse que se identificou com sua personagem, Shelly. "Acabei canalizando muitas experiências pessoais nela".

Pamela Anderson em "The Last Showgirl" Imagem: Divulgação

Próximo papel tem colaboração com brasileiro. A atriz acabou de terminar de filmar o longa de suspense "Rosebush Pruning", do diretor brasileiro Karim Aïnouz, na Espanha. "As pessoas estão vindo a mim com projetos diferentes, e isso me inspira. Sinto como se minha carreira estivesse começando agora, e tudo que fiz até então fora apenas um campo de treinamento", comemorou ao jornal O Globo esta semana.