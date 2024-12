Musa dos anos 90, Regininha Poltergeist vende empadas no Rio de Janeiro

Regininha Poltergeist, 53, está vendendo empadas que ela mesma faz na zona norte do Rio.

O que aconteceu

Ela, que foi musa dos anos 90, montou uma mesa na Rua Dias da Cruz, próximo à casa onde mora, no bairro do Méier. "Meu espaço de trabalho. Empadas feitas por mim", escreveu ela em uma postagem no Instagram.

Em agosto, Regininha ficou dez dias internada para tratamento psiquiátrico após ser diagnosticada com transtorno psicótico. Ela passou pelo Instituto Municipal Philippe Pinel, em Botafogo, e depois foi transferida o CAPS II Clarice Lispector, no bairro do Encantado.

Ela é bailarina com formação no Theatro Municipal do Rio, e estudou balé clássico por mais de uma década. Além disso, Regininha atuou como professora e um tempo depois, participou de um concurso de beleza, o que a levou para o mundo das celebridades.

Foi Fausto Fawcett que lhe deu o apelido que a tornou conhecida. Ele fazia um show chamado "Básico Instinto", com outras musas, como Marinara Costa e Katia Bronstein, o que foi um dos maiores sucessos do início dos anos 1990. Depois disso, Regininha estampou capas de revistas masculinas, como a "Playboy".

Imagem: Reprodução/Instagram