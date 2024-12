Psica 2024: Quem é Brisa Flow, rapper indígena queridinha dos festivais?

Filha de artesãos chilenos, Brisa Flow, 37, nasceu em Belo Horizonte e cresceu em Sabará (MG). Viver de arte sempre foi um caminho natural da cantora andante, que usa música para se expressar e conectar pessoas a partir da transformação e da cura. "Para parceiros, uma brisa; para vacilões, um furacão", diz a rima da cantora que se apresenta no Festival Psica, em Belém, neste domingo (15).

Quem é Brisa Flow

Brisa Flow une sua ancestralidade indígena mapuche, no sul do Chile, a diferentes estilos musicais. "Eu digo que a minha música é rap jazz neo-ancestral. Mistura trompa, teclado, trompete, músicas percussivas... Mistura tudo isso com o rap eletrônico".

Meus pais se conheceram em Santiago, na época da ditadura do [Augusto] Pinochet, os dois artistas, história parecida com a minha, conheci o meu parceiro em São Paulo. É bem o fluxo de migração que tem a ver com o show que levaremos ao Psica, chamado "Abya Yala em Trânsito". Fizemos a turnê no Chile, vamos fazer no México. Ele é patrocinado pela Natura, estamos tentando outros patrocínios para levar a outros países. Tem a intenção de quebrar estereótipos sobre a cultura indígena. Juntar a cultura preta e indígena. Brisa Flow

Ela mistura línguas originárias com espanhol, português, inglês e até portunhol — a junção entre as línguas portuguesa e a espanhola. "É um clássico da nossa comunidade de migrantes, é uma língua decolonial".

O Psica não é o primeiro festival que Brisa Flow se apresenta. Ela já esteve no Lollapalooza e no Rock in Rio. "Lutando para não ser só queridinha dos festivais, mas, sim, do público, para eles me pedirem em todos. Festival tem muita emoção envolvida, muito investimento também, porque sou minha própria empresa. Gosto muito de festival porque cresci assistindo o Festival Viña del Mar em VHS, era a única lembrança dos meus pais sobre o Chile."

As apresentações também têm um momento de improvisação, conta Brisa Flow, que vê os shows como "portais". "Tem que abrir e fechar. As pessoas falam que saem voando", diz ela. "Vai ser minha primeira vez no Psica, o qual queria estar havia muito tempo. Cada festival é diferente. Quero estar em festivais nos países latinos e na África, fora dos EUA e Europa, como geralmente os artistas vão."

Essa mistura de músicas de Violeta Parra, Mercedes Sosa, Victor Jara com o rap, foi muito boa. Me ajudou a criar uma identidade fazendo rap sem que eu perdesse minha essência. Misturei isso com Racionais MC's, Lauryn Hill, Erykah Badu, que até hoje é uma grande referência para mim, a Ana Tijoux, uma cantora do Chile que adoro... São referências. Brisa Flow

Psica 2024

Com atrações internacionais, o festival Psica, um dos mais importantes da região norte, celebra, em Belém, a cultura pan-amazônica. Batizada de Psica Dourado, a edição deste ano reúne mais de 50 atrações nos dias 13, 14 e 15 de dezembro.

Entre os destaques estão shows da vencedora do Grammy Latino, Liniker; da lendária cantora paraense Fafá de Belém; da peruana Rossy War; do astro da sofrência João Gomes; do fenômeno BaianaSystem; e de feats inéditos, como Cátia de França + Amelinha. Outros talentos locais também participam.

Confira o lineup completo

Sexta - 13/12

Djuena Tikuna & Trio Manari

Priscila Castro & Marcos Tapajós + Naieme

Cátia de França + Amelinha

Bois de Parintins + Arraial do Pavulagem

Nilson Chaves & Iris da Selva

Marisa Black

Baile da Dz7

Banda Os Brothers

Rossy War

Carabao

Sábado - 14/12

Mestre Chico Malta & Mestre Damasceno

Mestra Cristina Sereia do Mar

Luê

BaianaSystem

Jeff Moraes

Ras Margalho

Maleïka

Duquesa

The Charque Side of The Moon

Calorosa

Th4ys

Banda Black Rio e Tony Tornado

Viviane Batidão + Zaynara

Jurandy O Rei do Tecnobrega

Ramon Sucesso

Pabllo Vittar

Larinhx

Tuyo

Super Pop

Domingo - 15/12

Thays Sodré

Samaúma

Magno Roots

Manoel Cordeiro

Yago Oproprio

Daniel ADR

Tha Skatalites

Martin Blue

Trio Mocotó + Tássia Reis

Ebony

Tiana

Fafá de Belém Canta Água

Liniker

Azuliteral

Coytada

João Gomes + Don L

Brisa Flow

Boris Percus

Crocodilo

PSICA Dourado

Quando: 13 de dezembro

Onde: Cidade Velha, Belém

Entrada gratuita

Quando: 14 e 15 de dezembro

Onde: Estádio Olímpico Jornalista Edgar Augusto Proença, o Mangueirão

Quanto: a partir de R$ 95

Ingressos à venda pelo site da Ingresse.