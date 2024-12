Arthur Urach lidera ranking em plataforma adulta um dia após estreia

Arthur Urach, 19, filho de Andressa Urach, 38, estreou para o Privacy e já lidera o ranking da plataforma de conteúdo adulto.

O que aconteceu

Logo após sua estreia, o DJ alcançou a 8ª posição no ranking geral e lidera o tópico masculino. Os assinantes que queiram ver o conteúdo exclusivo do jovem desembolsam R$ 150 mensais. As informações são do jornal Extra.

O valor cobrado por ele é bem acima da média cobrada pela maioria dos criadores. Andressa Urach celebrou a nova fase do filho."Bem-vindo ao meu mundo, meu filho!", escreveu a influenciadora nas redes sociais.

Ela ainda contou que sempre incentivou o filho a ingressar na Privacy. "Estou muito feliz porque eu sempre incentivei o Arthur a criar um perfil. Agora que ele tomou essa decisão, acredito que será maravilhoso para sua liberdade financeira. Ele já tem toda a sabedoria que precisa e vai andar com as próprias pernas muito bem".