Zé Love disse que aceita luta com Sacha: 'Não vou pedir desculpas'

Zé Love disse durante participação no Link Podcast nesta quinta-feira (12) que não vai pedir desculpas para Sacha e que aceita lutar com o ator num ringue.

O que aconteceu

Adversários na A Fazenda 16 (Record), o ex-jogador foi questionado se irá pedir desculpas ao artista fora do reality. "Eu pedir desculpas para ele? A única coisa que quero que ele aceite e honre, que eu já aceitei, é a luta. A luta já foi aceita."

Na verdade, ele que falou dessa luta e estou aceitando. Nunca lutei, mas será minha primeira.

Depois, o ex-jogador disse que não tem medo de apanhar do artista, mas sim "apanhar da vida."

Zé Love também confirmou que vai estar presente na festa da final. "Minha roupa para a final é especial."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 10 do jogo? Resultado parcial Total de 153075 votos 0,11% Albert Bressan 0,06% Flor Fernandez 1,10% Gui Vieira 6,25% Gilsão 0,92% Juninho Bill 0,22% Luana Targino 25,86% Sacha Bali 48,64% Sidney Sampaio 12,24% Vanessa Carvalho 4,61% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 153075 votos

