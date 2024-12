Você misturou errado o café a vida inteira; matemática ensina melhor jeito

Se você faz movimentos circulares enquanto mistura uma colherzinha de açúcar na xícara de café, saiba que você está fazendo errado. Existe uma maneira mais eficiente de adoçar o cafezinho para deixá-lo com um gosto homogêneo.

Ao mexer a colher em círculos — como normalmente fazemos —, você está fazendo com que o açúcar se acumule nas beiradas da xícara, onde o líquido se movimenta mais devagar.

A maneira mais eficiente para adoçar o café, explica a matemática, é realizando um movimento desordenado com a colher: é preciso do "caos" para que o açúcar se misture completamente ao café. Com este movimento, as partículas de açúcar se afastam rapidamente umas das outras, mesclando-se com o líquido.

Essa é uma característica muito importante do caos: fazer o que está próximo se distanciar rapidamente. O caos é usado em muitas aplicações práticas para fazer misturas de maneira a homogeneizar as substâncias.

Equação explica o que ocorre na sua xícara

Para entender esse processo de mistura do açúcar ao café em linguagem matemática, é preciso pensar no deslocamento das partículas ao longo do tempo.

Assim, indica Rodrigues, sua xícara de café é um sistema dinâmico que pode ser explicado por uma equação diferencial.

Trata-se de um fenômeno em que há uma variação, assim como os corpos celestes descrevendo suas órbitas no céu: eles também se movem ao longo do tempo.

Fonte: Hildebrando Rodrigues, que foi professor do ICMC (Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação) da USP São Carlos.

*Com matéria de maio de 2021