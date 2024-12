Thiaguinho faz suspense sobre possível volta com Péricles: 'A gente se ama'

Para delírio dos fãs de pagode dos anos 2000, Thiaguinho, 41, vê com bons olhos retomar a parceria dos tempos de Exaltasamba ao lado de Péricles, 55, num futuro breve. O cantor se diz grato pela ajuda do sambista em seu início de carreira e o classifica como um "amigo além da vida".

A gente é junto. A gente é muito amigo. A gente tem uma amizade que vai além dessa vida. Me sinto muito feliz e seguro do lado do Péricles. Conheci o Péricles com 19 anos, quando entrei no Exalta, e de lá pra cá, a nossa amizade só aumenta, só cresce, e com certeza absoluta [faremos algo juntos]. Todos os momentos importantes da minha vida quero ter o Péricles por perto.

Thiaguinho, em entrevista para Splash, no lançamento da campanha de natal da Seara

Cantor recorda que alguns dos momentos inesquecíveis de sua vida nos palcos foram ao lado do amigo. "Ele ainda faz surpresas para mim e no Tardezinha também é um lugar que o Péricles se sente a vontade para estar junto. O nosso projeto é de vida. A gente vai estar sempre junto. Porque a gente se ama muito."

Duas turnês ao mesmo tempo

Thiaguinho encerra 2024 satisfeito com a repercussão positiva de suas músicas. Para o próximo ano, ele já iniciou cuidados com o corpo e a mente para enfrentar maratona de shows do projeto "Tardezinha" e do seu novo álbum solo "Sorte". "A Tardezinha, por mais que tenha um tamanho gigantesco na minha carreira, é um projeto. São 30 shows da Tardezinha e o resto são shows da turnê Sorte. Então eu faço duas turnês ao mesmo tempo".

Thiaguinho será garoto propaganda da campanha de natal da Seara Imagem: William Castro

É sempre um ano muito feliz quando tem a Tardezinha, mas é um ano que também demanda muito da minha saúde. Então eu estou me preparando pra isso, me preparando psicologicamente e emocionalmente também. A Tardezinha virou um fenômeno, ano passado a gente acabou virando a maior turnê da história da música popular brasileira.

Edição de 2025 de A Tardezinha, segundo Thiaguinho, ainda é uma "incógnita", mas promete superar e surpreender os fãs. "Ano que vem promete ser maior ainda. É um lugar que me sinto em casa pra caramba, é um lugar que sinto à vontade. Os convidados não estão definidos ainda, nem sempre tem convidado. A Tardezinha é uma incógnita total, não tem repertório, é um lugar muito gostoso e onde me sinto muito em casa".

Tenho certeza que vai ser inesquecível e mais especial, porque além do Brasil, a gente tem outros países. É a primeira vez que a gente vai é pra Austrália. Lisboa e Miami a gente já fez ano passado e a primeira vez que a gente vai é pra Angola com a Tardezinha. Já estive lá com outros shows, mas com a Tardezinha. São dois lugares que a gente também está bem ansioso.

Thiaguinho é anunciado como garoto propaganda da Seara em campanha de Natal Imagem: William Castro/Seara

Enquanto sua equipe ainda acerta detalhes dos shows, Thiaguinho planeja "pausar" no Natal para descansar e curtir a família para ganhar fôlego para 2025. "É um momento tão importante, que é o momento de falar com a família e mostra muito o que eu prego também. Todo mundo que me conhece são o quão grato eu sou a minha família. Sou muito grato, inclusive, pela minha família e Sou muito feliz."

*Os jornalistas participaram do evento a convite da marca.