The Game Awards: Astro Bot é eleito melhor jogo do ano; veja os vencedores

O The Game Awards 2024, evento considerado o Oscar dos jogos eletrônicos, aconteceu nesta quinta-feira (12), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A premiação elegeu os games que foram destaques em todo o ano. O grande destaque da noite foi Astro Bot, que venceu quatro categorias, entre as quais as duas principais: Jogo do Ano e Melhor Direção de Jogo.

Veja os vencedores

Jogo do Ano: Astro Bot

Melhor Direção de Jogo: Astro Bot

Melhor Narrativa: Metaphor: ReFantazio

Melhor Direção de Arte: Metaphor: Refantazio

Melhor Jogo em Andamento: Helldivers 2

Melhor Trilha Sonora: Final Fantasy 7 Rebirth

Melhor Design de Áudio: Senua's Saga: Hellblade II

Melhor Performance: Melina Juergens (Senua's Saga: Hellblade II)

Games for Impact: Neva

Melhor Suporte à Comunidade: Baldur's Gate 3

Melhor Jogo Independente: Balatro

Melhor Estreia de Jogo Independente: Balatro

Melhor Jogo Mobile: Balatro

Melhor Jogo de Realidade Virtual/Aumentada: Batman Arkham Shadow

Melhor Jogo de Ação: Black Myth Wukong

Melhor Jogo de Ação e Aventura: Astro Bot

Melhor RPG: Metaphor: Refantazio

Melhor Jogo de Luta: Tekken 8

Melhor Jogo para a Família: Astro Bot

Melhor Jogo de Simulação/Estratégia: Frostpunk 2

Melhor Jogo de Esporte/Corrida: EA Sports FC 25

Melhor Jogo Multiplayer: Helldivers 2

Melhor Adaptação: Fallout

Jogo Mais Aguardado: GTA 6

Criador de Conteúdo do Ano: Caseoh

Inovação em Acessibilidade: Prince of Persia: The Lost Crown

Melhor Jogo de Esports: League of Legends

Melhor Atleta de Esports: Faker (LOL)

Melhor Time de Esports: T1 (LOL)