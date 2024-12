Ex-funcionário acusa Tata Werneck de assédio; Globo diz desconhecer o caso

Um ex-funcionário do Lady Night acusa Tata Werneck de assédio moral após não ter contrato renovado com o programa. Procurada, a Globo diz desconhecer os fatos descritos por ele.

O que aconteceu

Gabriel Muller trabalhou no programa por seis temporadas, e descreveu a experiência como "horror". Em postagem divulgada pela jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, ele diz: "A última temporada [foi] a pior, sendo acusado de algo que não fiz. Ficando desempregado". Ele não explica qual foi a acusação que teria sido feita contra ele.

Os funcionários do programa são contratados por obra. Segundo apuração de Splash, as gravações da oitava temporada do Lady Night aconteceram entre junho e agosto, e o contrato dele não foi renovado.

Ele diz ter sofrido assédios. "Todos que passaram pelo Lady saem com problemas com apresentadora. São incontáveis os assédios que toda temporada a equipe passa. Tenho vergonha de ter ficado tantos anos em um lugar desses. Eu aceitei e hoje pago o preço e a terapia para lidar com as dores e problemas causados por tantas situações absurdas vividas. Que venha 2025".

Procurada, a Globo se pronunciou através de nota. "A Globo desconhece os fatos relatados no post", diz comunicado enviado para Splash. Questionada se o ex-funcionário havia registrado o caso no compliance da emissora, ela não respondeu até a publicação deste texto.

Gabriel e Tata foram procurados por Splash para falar sobre as acusações. Este texto será atualizado quando houver resposta.