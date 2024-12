Salto quebrado de Taylor Swift fez brasileiro mudar a vida de sua família

O brasileiro Felipe Conrado, 33, viu a vida de sua família mudar após pegar o salto quebrado da bota usada por Taylor Swift, durante o terceiro show da The Eras Tour, que aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 20 de novembro de 2023.

O que aconteceu

Em uma entrevista concedida à People, o brasileiro contou como conseguiu ajudar uma prima com câncer por conta do salto quebrado. Algumas semanas antes da estrela pop desembarcar no Brasil, a jovem identificada como Angela, 37, foi diagnosticada com a doença.

Fã da Taylor Swift há mais de 13 anos, Felipe mal poderia imaginar que a artista o ajudaria de forma indireta. Após o primeiro mês da quimioterapia de sua prima, o plano de saúde cobrou altos valores — que a família não teria condições de pagar. "Ela apelou ao governo, mas nosso sistema de saúde só cobre os custos de casos mais avançados", o brasileiro contou à revista.

Ao ficar na grade do terceiro show que aconteceu no Rio de Janeiro, Felipe Conrado foi 'presenteado' por Taylor Swift. Em determinado momento da apresentação, a cantora agachou no palco e arrancou o salto de sua bota ao notar que ele estava quebrado.

Após retirá-lo, Taylor jogou o resto do salto quebrado na direção dos fãs, mais especificamente, de Felipe Conrado. "Eu não tinha ideia do que era, mas meu instinto foi: LEVANTA A MÃO E PEGA!".

Foi quando notei o salto direito da bota Louboutin da era Lover [look] pousar perfeitamente em minhas mãos no ar. Levei alguns segundos para perceber o que tinha pegado, e as pessoas ao meu redor também ficaram em choque Felipe Conrado, brasileiro que pegou o salto quebrado de Taylor Swift

Mesmo emocionado de pegar um objeto histórico do guarda-roupa do The Eras Tour, o brasileiro percebeu que poderia arrecadar dinheiro com aquele salto para ajudar no tratamento de sua prima. Ao compartilhar nas redes sociais, Felipe recebeu algumas críticas, mas também encontrou muitas pessoas dispostas a ajudá-lo.

A publicação de Felipe Conrado atravessou o oceano e chegou até Andrea Rumsey, uma Swifitie que fez questão de traduzir o post do brasileiro para o inglês. Foi dessa forma que inúmeras pessoas se mobilizaram e deram início ao movimento #KeepTheHeel.

Traduzido para o português, o movimento significa "permaneça com o salto". Muitas pessoas acharam que não seria justo que Felipe abrisse mão de algo tão histórico e, por isso, iniciaram uma campanha de arrecadação para que a prima do brasileiro concluísse o tratamento para o câncer.

Ainda para a People, o brasileiro disse que ficou emocionado ao ver o movimento #KeepTheHeel. "Eu sabia que muitos fãs ouviriam sobre a história porque foi tão inesperado, envolvendo o maior artista da nossa geração, mas me encheu de felicidade ver os fãs se mobilizarem para garantir que eu não tivesse que desistir de algo tão único devido a uma situação difícil".

A campanha para ajudar Felipe ganhou um novo capítulo quando chegou ao próprio Christian Louboutin. Comovido com a história, o designer francês responsável pela marca de luxo que confeccionou a bota de Taylor Swift enviou uma carta escrita à mão para o brasileiro, se oferecendo para pagar o tratamento de Angela.

Ao receber a carta, Felipe Conrado conta que 'não teve outra reação além de chorar lágrimas de alegria'. "A primeira coisa que fiz foi ligar para minha prima, que chorou de felicidade e emoção. Somos imensamente gratos pelo gesto dele, pois trouxe luz e esperança em um momento que a doença em si já era tão desafiadora".

Desta forma, Felipe pôde continuar com o salto quebrado de Taylor Swift e Angela finalizou o tratamento em setembro deste ano. "Aquele salto chegou à nossa família no momento certo", celebrou o brasileiro à People.