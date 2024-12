Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 13 a 21/12

Marlene apresenta para Juliano o sabonete que criou. Ele aprova a criação da mãe de Carlito. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) logo abaixo:

Sexta-feira, 13 de dezembro

Zélia investiga sobre o passado de Juliano. Beto inicia a sessão de fotos com Beatriz para a campanha. Marlene apresenta para Juliano a sua criação para o novo sabonete da empresa. Juliano aprova o sabonete criado por Marlene. Zélia descobre o nome de Valéria em antigos papéis de Juliano. Beto afirma a Bia que não reatará o namoro com ela. Jacira teme estar sendo sabotada no concurso. Teresa e Eugênia veem Coralina comentando sobre o concurso e constatam o sucesso do programa. Clarice procura Beatriz. Valdete invade o camarim de Alfredo. Nelson é agredido pelo agiota. Bia sabota as fotos de Beto.

Sábado, 14 de dezembro

Bia destrói as fotos tiradas por Beto para a campanha. Edu defende Nelson do agiota e promete ajudar o pai. Vera se incomoda com o controle de Mauro sobre Celeste e alerta Lígia. Clarice desabafa com Teresa sobre sua preocupação com Beatriz. Maristela e Basílio ficam juntos mais uma vez. Beto se desespera ao descobrir o estado de suas fotos. Celeste expulsa Lígia de sua casa. Jacira sofre com seu desempenho no concurso, e Eugênia promete ajuda-la. Juliano diz que Beatriz deve alisar o cabelo.

Segunda-feira, 16 de dezembro

Beatriz se recusa a alisar seu cabelo, e Glorinha faz uma proposta para Juliano. Zélia descobre uma foto de Clarice com Antônio. Mauro controla Celeste. Edu dá dinheiro para Nelson se livrar do agiota. Juliano teme que Arlete reconheça Bia. A mando de Maristela, Basílio se aproxima de Arlete. Bia adultera o produto de Glorinha para o cabelo de Beatriz. Eugênia vê quando Valdete invade o camarim de Alfredo. Alfredo confronta Valdete e ordena que a moça assuma suas ações perante o público do concurso. Teresa chega para apoiar Jacira, que vence o concurso. Juliano anuncia o novo sabonete no programa de Alfredo. Em cima do palco para o lançamento do sabonete, Beatriz tem uma crise de asma.

Terça-feira, 17 de dezembro

Beatriz desmaia no palco durante o programa de Alfredo, e Beto e Clarice se desesperam. Beatriz é levada para o hospital. Ronaldo desconfia de que Bia tenha sabotado Beatriz. Basílio descobre que Beatriz passou mal e se preocupa. O médico avisa que Beatriz teve uma forte reação alérgica a algo usado em seu cabelo. Alfredo e Teresa aprovam a retomada do namoro entre Eugênia e Guto. Edu aconselha Guto a terminar com Eugênia. Vera conforta Beto, que sofre pelo estado de Beatriz. Clarice visita Beatriz no hospital, e a menina se emociona. Ronaldo confronta Mauro por conta de Celeste. Orlando comenta com Zélia que Juliano está se aproximando de Marlene. Glorinha afirma a Beatriz que descobrirá quem sabotou seu penteado. Ronaldo questiona Bia sobre o ocorrido com Beatriz.

Quarta-feira, 18 de dezembro

Bia confessa para Ronaldo que sabotou o cabelo de Beatriz. Ronaldo exige que Bia seja sua estagiária em troca de seu silêncio. Alfredo e Teresa vão à casa de Nelson e Anita para acertar o namoro de seus filhos. Beatriz tem alta do hospital. Beto sugere a Raimundo que seja convocada uma coletiva de imprensa para que Beatriz possa falar sobre o ocorrido. Glorinha garante que irá recuperar o cabelo de Beatriz. Maristela desconfia da participação de Bia na sabotagem a Beatriz. Zélia revela a Maristela que foi Marlene quem criou o novo sabonete da Perfumaria Carioca. Eugênia percebe que Celeste está acreditando em Mauro. Basílio deduz que Juliano e Clarice roubam Maristela. Nelson é ameaçado pelo agiota e procura Alfredo. Beatriz surge exuberante para a coletiva de imprensa. Bia propõe aliança a Ronaldo contra Beatriz e Beto.

Quinta-feira, 19 de dezembro

Ronaldo aceita a proposta de aliança com Bia. Beatriz é um sucesso na coletiva de imprensa, e Beto fica encantado com a amada. Nelson anuncia sua permissão para que Anita trabalhe com Alfredo, e Edu desconfia. Glorinha decide investigar a sabotagem a seu produto de cabelo. Maristela e Juliano anunciam a festa de lançamento do novo sabonete. Bia e Ronaldo planejam acabar com a festa da perfumaria. Vera pede que Lígia interfira na relação de Celeste com Mauro. Raimundo revela a Maristela que Juliano não o pagou durante um bom período de tempo. Maristela confronta Juliano, e Basílio ouve. Bia e Ronaldo alteram a data do evento de lançamento do novo sabonete da Perfumaria Carioca.

Sexta-feira, 20 de dezembro

Juliano despista Maristela sobre as notas frias para Raimundo. Clarice tem a ideia de fazer uma ação conjunta da Magnifique com a Perfumaria Carioca. Basílio conta a Beatriz sua suspeita sobre Clarice e Juliano. Jacira sente ciúmes da comida de Anita. Alfredo dá as boas-vindas a Anita e Nelson em seu programa. Com a ajuda de Marlene, Glorinha confirma que seu produto foi sabotado. Juliano aprova a ideia de Clarice de popularizar a Magnifique. Carlito alerta Marlene sobre o caráter de Juliano. O quadro de Anita no programa de Alfredo é um sucesso. Ronaldo chantageia Bia para jantar com ele. Beto descobre que a data do evento de lançamento do sabonete foi adulterada.

Sábado, 21 de dezembro

Beto se desespera com a troca das datas, e Beatriz se oferece para ajudá-lo. Celeste se defende de Mauro, que a ameaça. Lígia ajuda Celeste, e exige que Ronaldo confronte Mauro. Vera desconfia de que Mauro não é Genoca e decide guardar as cartas do rapaz misterioso. Ronaldo tenta demitir Mauro, que ameaça revelar a Celeste que foi ele quem sugeriu que o rapaz se passasse por Genoca. Marlene cobra de Juliano seu reconhecimento pela fórmula do sabonete. Juliano furta uma joia de Maristela para pagar a festa de lançamento do novo sabonete, e Basílio descobre. Os amigos de Beto e Beatriz os ajudam a consertar a troca das datas para o lançamento. Bia exige que Ronaldo a ajude a acabar com a festa. Bia destrói o vestido de Beatriz.