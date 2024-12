Preso, Diddy recebe mais três acusações de estupro de homens

Sean "Diddy" Combs, 55, foi acusado de drogar e abusar sexualmente de três homens em dois hotéis de Manhattan e em sua propriedade nos Hamptons.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (12), as denúncias foram apresentadas em três processos judiciais movidos em Nova York. De acordo com os documentos judiciais, um dos homens afirmou que, enquanto estava sob efeito de drogas, foi violentado pelo rapper, que está preso por inúmeras acusações de estupro.

Segundo o jornal New York Post, os processos incluem alegações de abusos ocorridos em 2019 e 2020, porém, ao que tudo indica, as práticas continuaram até 2022. As ações judiciais alegam que o artista oferecia bebidas alcoólicas misturadas com substâncias químicas.

As vítimas, então, passavam mal e acabavam perdendo a consciência, despertando apenas durante os atos de violência sexual. Uma das vítimas, que trabalhou como assistente para a Bad Boy Records, relatou ter acordado durante um abuso, que teria acontecido em fevereiro de 2020 no hotel InterContinental New York Times Square.

A vítima, que tentou sair da situação, afirmou que Combs ordenou que ele parasse, dizendo que estava "quase terminando". Ainda segundo o relato, Diddy ameaçou o homem, dizendo que ele "pareceria um idiota" se tentasse denunciar o caso à polícia.

Outra vítima relatou que durante uma festa exclusiva no hotel Park Hyatt em 2019, conseguiu um breve momento de lucidez e viu uma câmera gravando o abuso do rapper. Ao recobrar a consciência, encontrou um homem desconhecido no quarto, que lhe entregou cerca de US$ 2.500 em dinheiro, afirmando que era "um presente de Combs", que já não estava mais ali.

A terceira vítima, um homem da Flórida, foi convidada, em 2020, para uma festa na propriedade de Combs nos Hamptons. Após ser levado ao local por associados da Bad Boy Records, ele relatou que se sentiu mal e perdeu a consciência após ingerir uma bebida.

O homem diz que após ter sido drogado, foi abusado sexualmente por Combs e outros presentes. Na manhã seguinte, acordou cercado por associados do artista, sentindo muitas dores.As três vítimas entraram com os processos de forma anônima, alegando terem sido ameaçadas anteriormente por Combs.

Os advogados de Combs negaram as acusações em um comunicado ao jornal The Post. "Essas alegações são completamente falsas. Iremos provar sua falsidade e buscar sanções contra cada advogado antiético que apresentou essas reclamações fictícias contra ele".