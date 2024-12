Da tainha ao Xou da Xuxa: os memes que mais bombaram em 2024

O Google divulgou na última terça (10) os termos mais pesquisados pelos brasileiros em 2024. Quando o assunto é meme, o "Calabreso", do ex-BBB Davi, e a cadeirada de Datena em Pablo Marçal durante o debate em São Paulo estão entre os 10 mais buscados na ferramenta.

Confira abaixo o ranking completo, do 10° ao 1° meme mais buscado:

10.º Casca de Bala

O termo viralizou graças ao hit "Casca de bala", cantado por Thullio Milionário, e virou trend no TikTok.

Nos posts, pessoas apareciam com aqueles que seriam seus "cascas de bala", ou seja, seus amigos mais fiéis, sob o refrão: "só dá eu e meu parceiro, uh, uh, casca de bala, eu e casca de bala".

9.º Cadeirada

A cadeirada de José Luiz Datena em Pablo Marçal durante um debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo rendeu uma série de memes, muitos deles colocando o móvel da TV Cultura como "estrela" da corrida eleitoral.

Datena dá cadeirada em Marçal durante debate na TV Cultura Imagem: Reprodução/TV Cultura

8.º Não sufoque o artista

Já se sentiu pressionado por alguma pergunta sobre sua vida? Foi nesse contexto que a frase "não sufoque o artista" ganhou popularidade. "E a faculdade?", "como vai a autoescola?", "por onde anda seu ficante?": para todos os questionamentos desconfortáveis, o meme é a resposta correta —apesar de sua origem não ser 100% confirmada.

7.º Meu nome é Julia

Esse é um meme com sucesso tardio: ainda criança, Julia postou um vídeo no YouTube em 2015 cantando "Dark Horse", de Katy Perry, em seu quarto.

A versão fez sucesso graças à criatividade da menina, que trocou um dos versos mais importantes da música para o personalizado "meu nome é Julia". A pesquisa pelo meme voltou a ter uma alta graças ao show de Katy Perry no Rock in Rio deste ano.

6.º Que Xou da Xuxa é esse?

A série documental da Globoplay "Pra Sempre Paquitas" fez sucesso por um trecho específico: o de uma menina revoltada por não ter conseguido entrar no Xou da Xuxa, programa que foi ao ar entre 1986 e 1992.

Cercada de dezenas de pessoas, a criança questiona: "Que Xou da Xuxa é esse?". A revolta virou meme para todas as situações de protesto.

5.º Uma nova emoção

O filme "Divertida mente 2" acompanha a adolescência de Riley —uma criança no primeiro longa. A história, que já foi um sucesso em 2015, falou sobre o surgimento de novas emoções, com cada uma delas tomando vida na cabeça da jovem (e virando um novo personagem para a história).

Mas, na internet, a cena em que uma nova emoção surge virou meme, com tiktokers escolhendo trechos de séries, momentos esportivos ou até outros memes que representassem seu estado de espírito.

4.º O que é calabreso

Durante uma discussão com Lucas Buda no BBB 24, Davi chamou o colega de reality de "calabreso". A expressão, criada por Toninho Tornado, gerou polêmica dentro da casa, com alguns brothers discutindo se o baiano, que saiu vencedor da edição, estava sendo gordofóbico com o colega —já que não tinham a referência do trabalho do humorista.

Com a repercussão, a frase voltou a ser meme nas redes sociais, rendendo até música.

3.º Vou nada

O influenciador Tata gravou um vídeo fazendo poses com uma casca de uma melancia —já totalmente comida— na mão.

Mas a reviravolta acontece quando ele leva uma bronca de uma mulher, que diz para ele jogar os restos fora. Sua resposta virou meme: "Vou nada, vou nada", respondeu o rapaz, sem perder o deboche.

2.º Tainha, vinho e muito sexo

Sávio Vieira ficou famoso ao dar uma entrevista em 2013 deixando um recado de Dia dos Namorados para a mulher: "Olá, Marilene, à noite, tainha, vinho e muito sexo", disse ele, que viralizou pela resposta inusitada a um pedido de declaração romântica.

O vídeo voltou a ganhar atenção este ano depois que o homem respondeu a um comentário no Facebook afirmando que se divorciou e estava "de coração partido".

1.º Amostradinho

O meme mais procurado do ano veio do perfil de Matheus Cobertura, um influenciador do interior do Rio Grande do Norte.

No vídeo que deu origem ao viral, postado em abril, um rapaz aparece acelerando uma moto em uma estrada de terra.

"Huum, eu gosto é assim, amostradinho", elogiou a "morte", com uma fantasia parecida com as do filme "Pânico". A morte continua sendo personagem principal do conteúdo de Matheus, sempre à procura de "amostradinhos" para buscar.