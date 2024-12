No país da dupla sertaneja, um duo de soul: ouça Yori, vencedor do reality

Eles chegaram com estilo, musicalidade e muita história para contar. Sem nenhuma surpresa, a dupla Yori conquistou público e jurados no decorrer da disputa. E na grande final do TOCA Revela, o Reality, não deu outra.

A dupla paulistana, formada pelos cantores Fah Lyma e Nego Lias, mostrou o poder de suas vozes e faturou a primeira edição do TOCA Revela - O Reality.

"Valeu cada minuto de nervosismo, de ansiedade, de angústia", relatou Fah depois da vitória sobre a cantora Sofia Malta, outra finalista da disputa, com 54,4% dos votos do público.

Formada em São Paulo em 2022, a dupla aposta em harmonias vocais para desfilar canções marcadas por influência de soul e R&B, mas com pegada pop e um tanto dançante.

Dupla Yori durante as filmagens do reality TOCA Revela Imagem: Victor Takayama/UOL

Eles estrearam oficialmente em 2023, com o single "Anáguas" (2023), seguido do EP de estreia "Superfície Lisa e Muito Polida" (2024).

Para o reality, eles apostaram na inédita "Realidade". Inicialmente, a balada era puxada apenas por violão e voz, mas ganhou corpo na reta final do programa com um arranjo cheio de groove acompanhado de banda.

"A primeira coisa que eu considero para um artista ter uma carreira é ser um artista único. E o Yori tem um formato muito interessante, porque num país em que as duplas são sertanejas, eles são uma dupla de soul", comentou o jurado e produtor Dudu Marote, responsável pela nova roupagem da canção da dupla vencedora.

"Então só no formato já é interessante. E além de serem afinadíssimos, são interessantes visualmente, então já chama a atenção por si só."

Além de agradecer ao público pela votação e já chamar Sofia para um futuro 'feat', Nego Lias ressaltou que a carreira do duo deve tomar novo rumo. "Temos dois anos de dupla e daqui pra frente vai ser outra coisa, porque o reality somou muito."

Agora, a Yori vai gravar um EP com três faixas produzido por Dudu Marote e distribuído pela Altafonte, editora musical presente em mais de 170 países - além de se apresentar no palco do CarnaUOL 2025, que tem Christina Aguilera como headliner.