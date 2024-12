Marina Ruy Barbosa diz que perdeu trabalhos por contrato com a Globo

Marina Ruy Barbosa, 29, comentou sua saída da Globo e disse que perdeu oportunidades de trabalho por manter contrato longo de exclusividade com a emissora.

O que aconteceu

Ruy Barbosa disse grata à emissora pelos anos de parceria. "Então, foram 20 anos de Globo e acho que eu tive grandes oportunidades. Confiaram em mim para papéis importantes, eu fiz minha carreira realmente na Globo", iniciou em entrevista ao canal do YouTube de Leo Dias.

Entretanto, ela ressaltou que a exclusividade a privou de fazer outros trabalhos. "Mas durante alguns anos sugiram também oportunidades para trabalhar em projetos que não eram da emissora e que me interessavam artisticamente, e não deu para fazer por conta da exclusividade".

Marina Ruy Barbosa, que deixou a Globo em agosto de 2024, ressaltou que ela pode voltar para fazer produção por obra no canal. "Mas isso não quer dizer que eu não vá fazer [novos] trabalhos com a Globo, que eu amo e de certa forma me sinto em casa lá".