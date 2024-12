Luan Santana e Jorge & Mateus farão primeiros shows no novo Pacaembu

O Pacaembu, em São Paulo, já tem os primeiros shows marcados após sua reabertura. Luan Santana canta no estádio no dia 29 de março e a dupla Jorge & Mateus se apresenta no dia 5 de abril de 2025.

O que vai acontecer

Luan faz o show de encerramento de seu Luan City Festival. Informações sobre venda de ingressos e valores serão divulgadas em breve.

Já a performance de Jorge & Mateus integra a turnê de 20 anos da dupla, que começa em abril e se estende até o final de 2025.

Ingressos. Fãs com cartão da instituição financeira cooperativa Sicoob poderão comprar ingressos para o show da dupla em São Paulo em uma pré-venda nesta quinta (12) e sexta (13), com 20% de desconto. A venda geral ao público abre no dia 17, no site q2ingressos.com.br.

O que mudou

Agora denominado Mercado Livre Arena Pacaembu, o campo de futebol estava sendo reformado desde 2021. Características conhecidas do estádio foram por terra abaixo.

Onde ficava o famoso tobogã, por exemplo, agora estará um prédio onde ficarão lojas, restaurantes e outros espaços que empresas poderão alugar. Foi criado também o Mercado Hall, um centro de convenções que fica dentro do complexo.