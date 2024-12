Kéfera recebe proposta por suas meias usadas pós-treino: 'Se tiver chulé'

Kéfera Buchmann, 31, recebeu uma proposta um tanto quanto inusitada de um fã.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (12), a influenciadora compartilhou com seus seguidores que uma pessoa lhe sugeriu ganhar dinheiro com meias usadas por ela durante o treino na academia. A atriz, que abriu uma caixa de perguntas no Instagram, se deparou com a proposta inusitada.

A mensagem enviada para Kéfera ainda tinham especificações. "Suas meias pós-academia são vendidas? Já pensou em ganhar dinheiro com isso, se tiver chulé?", questionou o usuário.

Sem dizer nada, ela apenas compartilhou uma selfie com o semblante um pouco confuso. Em seguida, ela recebeu mais uma pergunta sobre o seu chulé. O melhor amigo dela garantiu que a artista é cheirosa. "Ela não tem chulé e é a pessoa mais cheirosa que eu já vi em toda a minha vida. Quando ela usa uma vez e põe pra lavar, eu reutilizo, pego pra usar, porque a gata não tem chulé".