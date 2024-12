Kate Middleton pode não retornar para sua antiga rotina: 'Não se recuperou'

Kate Middleton, 42, poderá não retomar sua agenda de compromissos em 2025, mesmo após finalizar o tratamento contra um câncer não revelado pela família real.

O que aconteceu

Após conversar com pessoas próximas à família, a revista People reportou que Kate Middleton 'não se recuperou totalmente'. "Ela não voltará a trabalhar da mesma forma por muito tempo", afirmou uma fonte ao veículo.

Ainda que tenha feito algumas aparições públicas recentes, agora a Princesa de Gales está focada em si mesma e em sua família. "Ela está muito no controle de seu retorno à vida pública. Ela está fazendo o que funciona melhor para ela", afirmou a biógrafa real Sally Bedell Smith à revista.

Uma fonte próxima ainda garantiu que Kate Middleton já não é mais a mesma pessoa. "Doenças fatais trazem uma reconsideração de prioridades. Ela e William sempre deixaram claro que a família é a coisa mais importante", disse. "Você não pode passar por algo assim e sair do outro lado inalterado. Ela é uma pessoa diferente agora", ainda acrescentou.

Mesmo que William já se prepare para uma possível sucessão ao trono, a princesa deverá acompanhá-lo apenas em alguns compromissos. "Ela provavelmente continuará a ser estratégica sobre a frequência com que aparece em público, e as pessoas não devem ficar chateadas se ela fizer menos no ano que vem", diz Bedell Smith. "O importante é que ela estará no seu ritmo. Ela fará o que for capaz de fazer e perseguirá coisas pelas quais se sinta apaixonada."