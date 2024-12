Gui é o primeiro peão salvo da 12ª roça de A Fazenda 16

Guilherme foi o primeiro nome salvo da 12ª roça roça de A Fazenda 16 (Record). Ele está no top 8.

O que aconteceu

Antes do anúncio, Galisteu discursou para os quatro peões na roça."Uma coisa é fato: as amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas. Agora, mais do que nunca, a vitória do seu companheiro significa a sua derrota."

Flor. "Você atuou com a politica da boa vizinhança e transitou entre os grupos. Nunca é uma escolha fácil, mas ainda acho que você poderia ter escapado dessa roça."

Gui. "Você foi diplomático sem deixar os amigos de lado, mas caiu em duas roças seguidas."

Luana. "Tem coisas que só uma mulher entende. No começo, jogou com as meninas e depois virou a única mulher num grupo de homens."

Sacha. "Sua jornada tem um pouco de capitão solitário e cativou poucas, mas boas amizades."

Por fim, Galisteu finalizou. "Às vezes a vida mata os nossos sonhos. Um sonho sonhado em conjunto e que permitiu que vocês fossem longe no jogo. Mas mesmo na dor, o jeito é seguir em frente, por você e pelos outros. O jogo precisa ser jogado até o final porque ainda tem muita água para rolar, isso garanto a vocês."

