Globo vai usar tecnologia da Marvel para rodar filme em estúdio virtual

A Globo vai usar tecnologia de última geração para rodar "Antártida" - filme ambientado no continente-título, mas gravado totalmente em estúdio.

O que aconteceu

O longa será filmado em 2025 no novo Estúdio de Produção Virtual, que colocará digitalmente os atores nas paisagens do continente sem a necessidade de nenhuma gravação no exterior ou mesmo fora dos sets. "O melhor é que não precisaremos enviar ninguém para lá", brincou o diretor dos Estúdios Globo, Amauri Soares, ao falar sobre o assunto com o portal Omelete.

A tecnologia em questão é a mesma utilizada nos filmes da Marvel e da franquia "Star Wars". "Os painéis de LED já eram utilizados, mas quando o ângulo de câmera mudava, ficava estranho. Agora, o sensor conecta câmera e tela, formando um universo só na cena. O elenco trabalhava muito com fundo verde e até personagens imaginários. Agora, contracenam dentro do espaço onde a história se passa", comparou o diretor artístico do filme, Bruno Safadi, ao explicar a dinâmica inovadora do recurso.

"Antártida" vai mostrar cientistas brasileiros lidando com um crime e uma crise climática ao visitarem a Estação Brasileira no continente. "A história mostrará um novo grupo de militares e cientistas chegando à base para ficar seis meses com os que já estão por lá. Durante a recepção, um crime acontece e a subcomandante da base assume a investigação, que vai ativar gatilhos de seu passado. Do lado de fora, uma crise climática fará com que eles fiquem presos e sofram com a queda brusca para cerca de -30ºC."