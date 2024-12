Como criar figurinhas para WhatsApp pelo iPhone? Veja 2 jeitos simples

Sabia que há como criar figurinhas pelo iPhone de duas formas diferentes? E isso sem precisar instalar outros aplicativos.

Live Objects

Desde 2022, com o sistema operacional iOS16 ou superior, é possível criar stickers com o recurso Live Objects. Essa ferramenta está presente na galeria do smartphone da Apple.

Acesse a galeria de fotos do iPhone e clique na foto que deseja transformar em figurinha. Pressione o dedo em cima do que deseja copiar e perceba que o Live Text irá selecionar a parte principal da imagem que pode ser um objeto, pessoa, etc. Em seguida, toque em copiar.

Abra o Whatsapp e selecione a conversa para a qual deseja enviar a figurinha. Toque na caixa de digitação e , depois, em "colar";

Aguarde a conversão da imagem em figurinha, o que ocorre em segundos. Agora é só clicar em "enviar". Para facilitar o uso da nova figurinha, vale a pena clicar sobre ela e escolher "adicionar às favoritas".

Há duas maneiras de criar figurinhas pelo Iphone Imagem: Pexels/Pixabay

Figurinhas pelo próprio WhatsApp

Outra maneira de criar figurinhas no iPhone é utilizando o próprio WhatsApp. Muita gente não sabe que há uma ferramenta do app de mensagem que permite fazer isso.

Abra a conversa para a qual deseja enviar a figurinha que criará. Toque no ícone das figurinhas e depois em "criar"; As imagens da sua galeria aparecerão e aí você deve escolher a foto que deseja transformar em figurinha. Defina qual quer e clique em enviar.

Pronto: a figurinha estará criada. Se preferir, adicione ela aos stickers favoritos para ter mais agilidade no dia a dia.