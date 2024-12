Ex-BBBs Gustavo Marsengo e Laís Caldas adiam o casamento: 'Burocracia'

O ex-"BBB" Gustavo Marsengo, 34, precisou adiar seu casamento com Laís Caldas, 33.

O que aconteceu

O pedido de casamento aconteceu no Natal de 2023 e o casal pretendia trocar alianças em uma cerimônia ainda este ano. "Eu queria casar este ano, mas fui impedido pela burocracia que reina nesse país. Coisa complicada. A gente vai ao cartório e tem que atualizar a certidão de nascimento. Já demora isso. Aí você tem que voltar com as testemunhas. Até conseguir fazer tudo demorou um pouco", explicou ele no podcast "De Hoje a Oito", com Kadu Brandão.

O casamento no civil está previsto para o início de 2025, mas ainda não há uma data definida para a festa que irá celebrar a união. "A gente vai casar em fevereiro. Ficou marcado para o dia 1º de fevereiro no civil. Vai ser só pai, mãe e irmão. Mais para frente a gente faz a festa", adiantou.