Flor Fernandez e Luana Targinno são eliminadas na 12ª roça de A Fazenda 16

Flor Fernandez e Luana Targinno foram eliminadas na 12ª roça de A Fazenda 16 (Record). Elas receberam 15,81% e 8,16% dos votos, respectivamente. No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar. Nesta roça em específico, os dois peões menos votados seriam eliminados.

O que aconteceu

Gui Vieira, primeiro salvo, e Sacha Bali continuam no jogo. As porcentagens não foram reveladas.

Antes do anúncio, Adriane Galisteu discursou para o quarteto na roça. "Atirei-me ao mar. Mar de gente onde eu me mergulho sem receio. Vocês vivem cantando essa música. Competir com os amigos tem um sabor agridoce. Agora, mais do que nunca, a vitória do companheiro significa sua derrota."

Para Flor, a apresentadora disse: "Desde o começo, você praticou a política da boa vizinhança. Mas quando o jogo afunila vem o dilema. Eu sei que nunca é uma escolha fácil, mas ainda acho que você podia ter escapado dessa roça."

Ela conversou com Gui: "Do lado dos amigos, você encarou tudo, mas nada parecido com esse momento. Você foi diplomático com o adversário, mas sem deixar os amigos de lado."

Na sequência, falou de Luana: "Tem coisas que só uma mulher entende. O jogo mudou, você virou a única mulher entre um grupo de homens. Uma peça fundamental dessa engrenagem. O todo é maior do que a sombra das partes."

E também discursou para Sacha: "O capitão solitário percebeu que a viagem era longa e baixou a guarda. Esse vínculo trouxe três de vocês até aqui e vai mandar pelo menos um embora."

Por fim, Galisteu decretou. "Às vezes, a vida mata os nossos sonhos. Todo mundo quer chegar com os amigos na grande final. Desse jeito, vocês foram muito longe e chegaram até aqui. Agora, mesmo na dor, é hora de seguir em frente."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 8 após saída de Luana e Flor? Resultado parcial Total de 2114 votos 0,19% Albert Bressan 6,05% Gui Vieira 2,70% Gilsão 0,76% Juninho Bill 42,62% Sacha Bali 36,80% Sidney Sampaio 5,06% Vanessa Carvalho 5,82% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2114 votos

