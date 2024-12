Como Caetano Veloso foi parar em 'Queer'?

Quem assistir a Queer, filme do diretor italiano Luca Guadagnino que chega nesta quinta, 12, aos cinemas, vai logo notar um nome familiar nos créditos de abertura: Caetano Veloso. O cantor é o intérprete, junto de Trent Reznor, da canção Vaster Than Empires, feita exclusivamente para o filme. A faixa toca nos créditos finais do longa.

Ao Estadão, o cineasta explicou como surgiu a parceria: "Sou um grande admirador de Caetano desde criança e sempre sonhei em trabalhar com ele. E ter com ele uma espécie de relacionamento artístico. Quando estávamos na etapa de pós-produção, discutimos com Reznor e (Atticus) Ross sobre uma música final. Queríamos que fosse uma canção de amor dolorosa."

A música foi escrita por Reznor e Ross com trechos das últimas entradas de diário do escritor William S. Burroughs, cujo livro homônimo inspirou o filme. Na trama, o ator Daniel Craig vive William Lee - alter ego do próprio Burroughs -, um americano expatriado na Cidade do México dos anos 1950 que desenvolve uma paixão obsessiva pelo jovem Eugene Allerton (vivido por Drew Starkey, de Outer Banks).

"Eu disse: 'Acho que precisamos da voz de um homem mais velho que seja como uma lenda, da maneira como Burroughs foi - o material da lenda no final de sua vida (em referência aos diários)'. Propus Veloso e, para minha surpresa, Caetano aceitou', disse.

Guadagnino lembrou que já havia usado outra música de Caetano em um de seus filmes. A canção Pecado, do disco Fina Estampa (1994), faz parte da trilha sonora de Rivais, lançado em abril deste ano. O diretor afirmou que é grande fã do brasileiro: "Ainda não o conheci pessoalmente. Espero muito, muito mesmo, encontrá-lo um dia em breve. Ele é fantástico. Ouço constantemente seu trabalho e sua música."