Capital Inicial e vocalista do Iron Maiden são confirmados no The Town 2025

A organização do The Town confirmou Bruce Dickinson, 66, e a banda Capital Inicial entre as atrações do festival em 2025.

O que aconteceu

O conjunto brasileiro e o vocalista do Iron Maiden se apresentarão no dia 7 de setembro, no palco Skyline. Também farão shows na mesma data e espaço o conjunto norte-americano Green Day e a banda britânica Sex Pistols - inaugurando novo vocalista, Frank Carter, 40.

Já para o palco The One, foram confirmados os paulistanos CPM 22, a banda Inocentes e o cantor Supla, 58. Eles se unem aos já anteriormente anunciados Pitty, 47, e Iggy Pop, 77.

A segunda edição do The Town ocorre em setembro na cidade de São Paulo. Serão cinco dias de evento, nas datas 6, 7, 12, 13 e 14, em palcos montados na Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos.