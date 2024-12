Após separação, Diego Grossi confessa vício em jogos: 'Perdi minha família'

Diego Grossi, 42, que se separou de Franciele Grossi, 34, contou ter se libertado do vício em jogos de azar.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (12), o ex-BBB contou que por causa do vício, perdeu não só sua casa, como a sua família. O empresário ainda agradeceu o carinho do público. "Quero agradecer as mensagens de apoio e carinho. Foi uma coisa que escondi por muito tempo. Tem mais ou menos um ano que comecei a jogar... Comecei a fazer propaganda de casa de apostas e de repente joguei, tive um ganho alto e continuei jogando, mas nunca mais ganhei. Tirei dinheiro de onde não podia tirar para jogar, sempre achando que ia recuperar. Virei noites e madrugas, pedi dinheiro emprestado pare amigos... Isso mata. Se não mata, desmoraliza. O fundo do poço não tem fundo. Não tem limites", começou.

Diego ainda disse que segue em tratamento e afirmou que quer recuperar a família que formou com Fran. Os dois, que se conheceram no BBB 14 (Globo) e ficaram juntos por 10 anos, são pais de Enrico, 4. "Ainda estou em tratamento e me curando... Na verdade, não tem cura. Todo dia você tem que abdicar do jogo e das coisas que estão te fazendo mal. Perdi a minha família e a minha casa. Estou tentando correr atrás da minha família e da pessoa que eu amo. Tudo isso, o jogo me tirou. O bem material é o mínimo das coisas, só a ponta do iceberg".

Grossi disse que quer compartilhar com os seguidores seu processo de cura. "Essa coisa está pegando milhões de pessoas. Não estou indo contra casa de apostas. Tem gente que consegue apostar esportivamente. Eu não consegui, achei que ia conseguir. Se você está começando, preste atenção cuidado. Se você já está devendo a agiota e tirando a responsabilidade de um dinheiro para colocar no jogo, para! Para porque vai dar merda. Passei isso na pele".

Ele ainda confessou que após se livrar do jogo, teve que lidar com a depressão. "A gente tira o jogo e fica um buraco no peito. Perdi a minha família, autoestima, alguns amigos... A família não acreditava mais em mim. Fui me escondendo, só queria saber do jogo porque uma hora eu ia estourar, mas nunca estoura. Primeiro, eu admiti que estava com problema com jogo. Mas foi depois de tudo, da minha família me abandonar, minha esposa terminar comigo, a pessoa que eu mais amo no mundo e o meu filho. Depois disso tudo vi que não era esse caminho que eu queria e busquei tapar esse buraco do jogo. Só Deus tapa esse buraco que fica de qualquer vício que fica".