Após brigar com Osmar, Violeta dá atestado de chifruda em 'Volta por Cima'

No capítulo de sexta-feira (12), da novela "Volta por Cima" (Globo), Violeta (Isabel Teixeira) leva um chifre de Osmar (Milhem Cortaz).

O que vai acontecer

Após mais uma discussão com a mulher, Osmar desabafa com Jayme (Juliano Cazarré). "Eu não sou casado com a Violeta. Eu tô com ela, mas nem penso em casar. Aliás, só pensei em casar uma vez na vida. E foi com a Joyce", diz ele.

Depois disso, o tio de Tati (Bia Santana) decide procurar a ex-namorada em sua mansão. "Acho que ainda somos os mesmos. Pelo menos... Meu coração tá batendo como naquele nosso primeiro beijo. Há quantos anos mesmo?", questiona ela. "Não sei... Não importa. O tempo parou ali pra mim. E parece que só voltei a respirar agora", responde ele.

Na manhã seguinte, após fazer sexo, Osmar deixa Joyce sozinha na cama. "Você não vai sair assim da minha casa. Você não vai me deixar aqui desse jeito. Não depois de tudo! Covarde! É isso que você é. Fugindo do que sente de verdade pra seguir naquela mentira!", grita a irmã de Belisa (Betty Faria).

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.