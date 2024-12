Aos 62 anos, Demi Moore impressiona fãs: 'Mais jovem do que eu'

Demi Moore, 62, deixou inúmeros fãs perplexos ao compartilhar uma nova série de fotos em seu perfil do Instagram.

O que aconteceu

A atriz veterana apareceu ainda mais jovem em algumas fotos, que deixaram os internautas desacreditados. "Eu daria no máximo 28 anos", escreveu uma usuária do X, ao responder uma publicação que repercutia os novos cliques. "Ela está a cara da Megan Fox", outra pessoa ainda a comparou com a artista de 38 anos. "Ela parece mais jovem do que eu", se impressionou uma terceira pessoa.

Enquanto muitos elogiaram a beleza de Demi Moore, outros refletiram sobre a aceitação do envelhecimento. "A galera simplesmente não aceita envelhecer, eu serei assim mesmo", brincou uma. "A mídia exige que as mulheres famosas sejam jovens para sempre, daí elas se enchem de plásticas e ficam assim, plastificadas... mas ela é linda sim, poderia se dar o luxo de envelhecer", analisou um outro.

Alguns fãs ainda brincaram em referência ao filme "A Substância", em que a personagem de Demi usa um líquido para extrair 'sua melhor versão'—mais jovem e mais bonita. "A substância é real mesmo!", escreveu uma internauta. "Ela tá usando a substância de novo", apontou uma segunda.

Em entrevista à People no começo de dezembro, Demi Moore garantiu que lida de forma saudável com seu envelhecimento. "Meu relacionamento com [o envelhecimento] agora é muito mais uma aceitação feliz. Claro que há coisas que você diz, 'Oh, eu queria que não fosse assim', mas em termos do todo, eu me vejo e a plenitude de quem eu sou, em oposição a apenas a ideia externa de quem eu sou".