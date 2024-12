Vanessa brinca com toco de Sidney: '2ª vez que eu passo vergonha por macho'

Na tarde de quinta-feira (12), Vanessa brincou com Sidney em A Fazenda 16 (Record) sobre ter levado um fora do peão. Vanessa se mostrou interessada no ator, mas Sidney não correspondeu.

O que aconteceu

A peoa brincou, fazendo alusão à sua participação no "Casamento às Cegas" (Netflix). "Segunda vez que eu passo vergonha por macho em rede nacional. Tem que rir da desgraça."

Sidney riu. "Ela não tira isso da cabeça."

Vanessa continuou. "Passando vergonha."

O ator a questionou. "Passando vergonha por quê?"

Na sequência, Sidney desconversou e mudou de assunto.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 12ª roça? Resultado parcial Total de 449392 votos 23,83% Flor 33,45% Gui 5,14% Luana 37,59% Sacha Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 449392 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso