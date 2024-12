WhatsApp não funcionará mais nestes 3 modelos de celular em 2025

O WhatsApp deixará de funcionar em alguns aparelhos de celular, principalmente nos mais antigos, que não conseguem mais receber atualizações de segurança e novas mudanças de software.

O que vai acontecer

A próxima grande atualização do WhatsApp, a qual deixará o aplicativo mais complexo, deve ocorrer em 5 de maio de 2025. De acordo com a Meta, o suporte é descontinuado em certos celulares para garantir a segurança dos usuários, permitir que a plataforma implemente novas funcionalidades sem restrições técnicas e para melhorar a segurança e a eficiência da ferramenta.

O WhatsApp parará de funcionar nos modelos iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6s. Antes de o aplicativo ser desativado nos aparelhos devidos, os usuários receberão uma notificação para atualizar o sistema operacional.

O lançamento do iPhone 5s ocorreu em 2013; já dos modelos 6 e 6s do celular da Apple foi em 2014. Na atualização que acontecerá daqui a alguns meses, o app exigirá que os aparelhos tenham no mínimo o iOS 15.1, que não é o caso dos três modelos citados, segundo página de suporte do WhatsApp.

Para quem quiser obter a versão mais recente do iOS, há um passo a passo simples. Em "Ajustes", escolha a opção "Geral". Depois, selecione "Atualização de Software" e logo após em "Atualizações Automáticas". Clique em "Baixar Atualizações de iOS" para posteriormente atualizar o WhatsApp. Há aparelhos que não permitirão a atualização, então, nesses casos, o app de conversa realmente não funcionará mais.