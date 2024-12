Sincerão! Vanessa confronta Sidney sobre romance e chora: 'Não confunda'

Vanessa e Sidney tiveram uma conversa "sincerona" na tarde desta quarta-feira (11) sobre o relacionamento que têm em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na casa da árvore, Sidney questionou porque Vanessa havia perguntado a ele, mais cedo, se ele a achava bonita.

Ele, então, elogiou a peoa. "Você é bonita", disse. "Sinto muito se não correspondi a alguma expectativa sua, como homem ou jogador (...) Mas você tem que sim se valorizar e se gostar".

Vanessa agradeceu e disse que tem andado "desleixada" pelo reality. "Que bom, tomara que seja uma preocupação boba mesmo, de vaidade", respondeu Sidney. "Que bom que é um alarme falso".

A peoa ainda negou ter acreditado que eles teriam um romance no reality.

Eu sei que você não ia se envolver com ninguém aqui. Às vezes é uma coisa que passa pela minha cabeça e eu brinco (...) Claro que você é um rapaz bonito e interessante, mas aqui dentro, não é uma situação que tive expectativa de ter nada Vanessa

Sidney negou ter pensado nisso, e disse ter achado que o questionamento era uma questão de autoestima. "Às vezes te dou um corte e é tudo brincadeira", disse. "Que bom, estamos na mesma frequência", disse. "Queria só te dizer que você é uma pessoa especial. Sei que você tem uma autoestima bacana (...) Tenho certeza que voce vai encontrar alguém que te valorize".

Vanessa disse que seus relacionamentos passados afetaram sua autoestima. Ela também perguntou porque ele a achava especial. "Você é autentica", pontuou Sidney. "Você foi muito gentil comigo durante esse tempo todo e acho justo te dizer essas coisas (...) Espero que você saia daqui mais segura de si".

A peoa chegou a chorar e agradeceu os elogios. Em seguida, ela aproveitou para falar sobre o jogo e perguntou se ela era prioridade para ele. "Tenho questões individuais", respondeu Sidney. "No Resta Um, com certeza vou te salvar primeiro".

Em seguida, ela perguntou se ele já a havia enxergado de "outra forma", insinuando um olhar romântico.

Do fundo do meu coração, não. Eu sinto muito por te dizer isso de uma forma tão sincera. Talvez se tivesse em outro momento da vida? mas eu to fechado para balanço (...) No jogo, não olhei para ninguém dessa forma. Te enxergo como uma amiga, não quero jamais que você confunda isso (...) Se isso te magoa de alguma forma, te peço desculpas, mas a resposta é não. Mas isso não retira as coisas bacanas que enxergo em você Sidney

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 12ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 6662 votos 39,79% Yuri 26,12% Luana 34,09% Gui Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 6662 votos

