Peões comemoram roça com membros do G4: 'Vontade de pular na piscina'

Após a formação da 12ª roça de A Fazenda 16 (Record), que tem todos os membros do G4, os demais peões da casa comemoram a indicação dos rivais.

O que aconteceu

Albert celebrou. "Essa é a roça da Fazenda 16!"

Vanessa confessou. "Essa [roça] é sensacional! Eu to com vontade de pular na piscina!"

Essa é a final! Albert Bressan

Gilsão analisou. "Jogada de mestre… Acharam que iam pela emoção…"

Albert detonou os peões rivais. "Eles tentaram corromper tudo e todos, em todos os momentos, queriam até me salvar…"

