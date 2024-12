Pelé ganha audiobiografia para crianças narrada por Gilberto Gil

Dico: o menino que morava no Coração de Pelé, livro infantil que narra histórias de Pelé, morto em 2022, ganhou uma versão em áudio narrada por Gilberto Gil. A obra é escrita pelo jornalista Celso de Campos Jr. e está disponível no aplicativo Aya Books e no Audible, da Amazon, a partir da assinatura de R$ 9,90 e R$ 19,90 mensais, respectivamente.

O autor também é dono de Adoniran - Uma Biografia, 100 Senna e As Joias do Rei Pelé. Entre as histórias do livro infantil, ele relembra alguns dos apelidos de Pelé, cujo nome verdadeiro era Edson Arantes do Nascimento, mas que também já foi chamado de Dico e, por fim, batizado como o "Rei do Futebol".

"Quando o garoto ficou grande e começou a fazer sucesso no futebol, porém, todo mundo só falava no Pelé. Mas o que teria acontecido com o Dico? Será que quando uma criança cresce, ela desaparece?", descreve a obra.

Dico: o menino que morava no Coração de Pelé é uma audiobiografia com duração de 18 minutos, realizada pela Garoa Livros. A versão escrita foi lançada em 2023 e custa R$ 49,90 na Amazon. As ilustrações são de Lhaiza Morena.