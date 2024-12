Megan Fox terminou namoro com Machine Gun Kelly por 'traição', diz site

Megan Fox, 38, terminou o namoro com Machine Gun Kelly, 34, após uma suposta infidelidade do cantor.

O que aconteceu

Fox teria encontrado um "material comprometedor" no celular de Kelly. A atriz localizou mensagens supostamente íntimas trocadas pelo cantor com outras mulheres, teria considerado o fato uma traição e, por isso, colocou um ponto final no relacionamento. As informações são do site Page Six.

Atriz encontrou as mensagens ao viajar com Machine no feriado de Ação de Graças, ocorrido em 28 de novembro. "Durante a viagem, ela começou a ter algumas suspeitas e decidiu olha no celular dele e encontrou as conversas", disse uma fonte ao portal.

Ainda segundo a imprensa norte-americana, Megan já tinha dificuldades em confiar no cantor por conta de seu comportamento no passado. "No entanto, ela queria construir uma relação de confiança e estava animada para que construíssem uma família juntos. Mas a Megan é uma mulher forte e independente que não precisa de um homem ao seu lado", reforçou a fonte.

Megan Fox e Machine Gun Kelly começaram a namorar em 2020. Em 2022, eles ficaram noivos. Recentemente, Fox anunciou que está grávida de Machine. A atriz já é mãe de três meninos com o ator Brian Austin Green, enquanto o cantor tem uma filha adolescente de um relacionamento anterior.