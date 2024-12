Luana faz pedido a aliados em A Fazenda: 'Se eu sair, façam justiça'

Luana conversou com Yuri e Gui na madrugada de quarta-feira (11) na sede de A Fazenda 16 (Record) e pediu que, caso seja eliminada, seus amigos "façam justiça" por ela. Os membros do G4 foram todos para a roça.

O que aconteceu

Luana comentou. "Se eu sair, eu quero muito que vocês façam justiça aqui dentro! De verdade... Por mim mesmo, sabe?"

Yuri prometeu. "Vamos fazer o máximo que a gente puder fazer, mano."

Luana seguiu. "Sei que é o jogo. Aí eu entrei ali agora e tava Flor falando que já houve muitos mal-entendidos, que tem que dar o benefício da dúvida, e Albert começou a falar 'é porque tem muitas pessoas mentirosas nesse jogo. Quem mente, o público vê. Por isso que quem mente tem que ser desmascarado'."

Yuri debochou. "Albert vai ficar de indiretinha ali agora. Eu entrei ali e ele tava falando 'Flor, tu vai voltar. Desde a Vivi até a Flora vão fazer mutirão para ti'. Tá bom..."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 12ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 2517 votos 39,25% Yuri 21,97% Luana 38,78% Gui Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2517 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso