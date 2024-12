Como o Luau MTV, que volta após 12 anos, 'selou' amizade de Falcão e L7NNON

Do Toca, em Preá*

O Luau MTV, patrocinado pela Corona, volta nesta quinta-feira (12), após um hiato de 12 anos. L7NNON e Marcelo Falcão cantam juntos no acústico apresentado por Bella Campos e gravado no Preá (CE), a cerca de quatro horas de Fortaleza. TOCA esteve na gravação.

Logo após a primeira música, L7NNON agradeceu Falcão pela parceria, afirmando que, para ele estar ali, muito provavelmente precisou de uma aprovação do músico. Esse trecho foi cortado da versão final.

Mas Falcão contou que não foi bem assim: ele só foi informado que cantaria com L7NNON. De qualquer forma, para o ex-vocalista do Rappa, quem quer que tenha pensado em juntá-los, mandou muito bem. "Essa pessoa arrebentou. Fez uma união de uma parada aqui que eu vejo que é resenha para sempre", disse para TOCA nos bastidores, em entrevista exclusiva.

Luau MTV está de volta. Com patrocínio da Corona, o acústico foi gravado em Preá, no Ceará Imagem: Divulgação/MTV

A MTV decidiu juntar os dois justamente para "cobrir" o gap deixado durante esse intervalo de 12 anos. "Não queríamos fazer nada que só olhasse para trás, queríamos uma conversa", conta a TOCA Roger Carlomagno, diretor de produção da Paramount.

A produção fez uma lista de nomes, pensando em uma dupla que "casasse", com o objetivo de mostrar para a nova geração a relevância que o Luau MTV tinha nos anos 1990 e 2000. "Quando chegamos nesses nomes [L7NNON e Falcão], putz, fazia muito sentido. Tem uma coisa que foi muito legal na gravação, está muito claro que o Falcão está feliz de estar ali, talvez seja o terceiro Luau dele, e que o Lennon está muito feliz de estar com o Falcão, saca?"

Nesse momento, conseguimos trazer aquela história do que era e conectar com uma nova geração, ou seja, a gente pega o Lennon, que é superfã do Falcão, e eles têm uma conversa que eu acho que é muito atual. Roger Carlomagno

A parceria no palco entre L7NNON e Falcão era latente. Nos bastidores, o clima de amizade seguia. L7NNON, na verdade, parecia meio sem palavras. "Vou falar o quê, cara? Pô, eu estou feliz pra cacete. É Deus que prepara esses momentos", disse à reportagem.

Luau MTV: L7NNON Imagem: Divulgação/MTV

Os artistas já se conheciam —L7NNON faz uma participação no novo álbum do Falcão, que estreia na próxima sexta-feira (13)— mas sentem que estarem ali, juntos, firmou a amizade. "Eu acho que a gente reforçou o que estávamos começando a sentir pelo outro, de confiança, porque é difícil, né, mano? Eu sou um cara mais novo, ele é um cara que já está há mais tempo na estrada. Tem pessoas com quem você vai criar uma afinidade e depois tu vai descobrir que a pessoa não merece tanto minha consideração assim", explica o rapper.

E aí esse trabalho selou. Toda a expectativa que estava sendo criada na minha visão e na dele, acho que a gente surpreendeu aqui. Ficando até três horas da manhã conversando. L7NNON

Questionados sobre o que têm em comum, um emendou na resposta do outro. Falcão disse: "Eu pego mais onda que ele. As manobras de skate, eu inventei umas que ele não sabe fazer". L7NNON respondeu: "Eu tenho mais clássicos que ele". "Ele tem o cabelo que eu tinha quando era mais novo", brincou o ex-Rappa. "Ele tem o cabelo que eu vou ter daqui a uns anos", riu L7NNON.

O setlist é um mix dos sucessos dos dois, incluindo hits do Rappa, como "Pescador de Ilusões" e "Anjos". Sobre essa parte, Falcão exaltou Daniel Ganjaman, diretor musical do projeto. "Ele pediu para L7NNON escolher as que ele estava a fim de tocar, para eu escolher as que eu estava a fim de tocar. Nesse bem-bolado, ele fez um arranjo legal para deixar a gente à vontade para montar a história".

Luau MTV: Marcelo Falcão Imagem: Divulgação/MTV

Assim, se concretiza outro objetivo do Luau: criar um novo produto e fazer história. "No final das contas, é um pouco isso que a gente sempre quer. Estamos pegando quem não tem um trabalho junto e falando: 'olha, o que você acha disso daqui?', e se cria uma coisa nova", comemora Carlomagno.

Falcão descreveu a sua vibe com L7NNON comparando a outra dupla muito conhecida e de muito sucesso. "Eu e você hoje foi uma vibe que eu não consigo deixar de pensar", disse, olhando para L7NNON. "Com toda a humildade do mundo [...] [parecia] Anderson Paak e Bruno Mars. Toda hora que eu sentava, olhava assim, eu falava: 'caralho, aquela vibe, Anderson Paak e Bruno Mars'".

*A repórter viajou ao Ceará a convite da MTV/Paramount.