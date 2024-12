Jamie Foxx diz que não vai mais namorar com mulheres brancas: 'Fui curado'

Jamie Foxx, 56, brincou que não pretende mais se envolver amorosamente com mulheres brancas, pelo menos não em público.

O que aconteceu

Foxx explicou que "foi curado" em diversos aspectos de sua vida após enfrentar problemas de saúde, inclusive no que se refere ao fato de ficar com mulheres brancas. "Irmãs, estou aqui para dizer a vocês que eu fui curado. Eu fui curado de tudo. Chega de garotas brancas em minha vida. Estou falando sério. Chega de garotas brancas, chega!", declarou no especial "What Had Happened Was...", da Netflix.

O ator contou que voltou "para o lado negro da cidade" e passou a se relacionar apenas com mulheres negras. "Chega de garotas brancas, de salada de batata e passas... Chega de bronzeamento artificial, chega de garotas sem bunda, chega de garotas brancas".

Na sequência, Foxx reforçou que não pretende mais namorar garotas brancas "em público", apenas longe dos holofotes, e arrancou risadas da plateia.

Jamie já viveu publicamente namoros com mulheres brancas que tomaram conta da imprensa. Em 2013, ele ganhou os holofotes pelo relacionamento com Katie Holmes. Antes, o artista se envolveu com Connie Kline, mãe de sua filha, em 1993, e Kristin Grannis, em 2005, mãe de sua segunda filha.

No especial da Netflx, Jamie Foxx também explicou o problema de saúde que o fez passar semanas hospitalizado em 2023. Segundo contou, ele teve uma hemorragia cerebral que levou a um derrame e o fez se esquecer de 20 dias de sua vida.