Influencer explica barraco após flagrar o ex com outro homem: 'Fui traída'

A influenciadora Apoline, 32, se pronunciou após viralizar vídeo nas redes sociais em que ela tenta agredir o ex-marido, Vitor Andrade, após flagrá-lo na cama com outro homem.

O que aconteceu

Apoline aparece em vídeo com uma vassoura na mão e tenta agredir o homem que estava com Vitor na cama. Entretanto, Andrade consegue conter a ex-companheira e impede que ela agrida seu atual parceiro, que não teve a identidade revelada. Nas imagens, a famosa ainda chega a afirmar que Vitor não vai querer nada sério com o homem porque ele é um "viado pobre", e o rapaz rebate dizendo que Andrade o "ama". "Mas ele me ama", afirma.

Vídeo gerou repercussão na interrnet e Apoline se pronunciou em justificativa. Segundo contou, ela "perdeu a cabeça" ao flagrar o ex com o outro e disse que vivia um relacionamento tóxico com Andrade, que já havia sido traída anteriormente e que, mesmo após o término, ele teria lhe dado esperar de reatar o casamento.

Vivi cinco anos da minha vida com uma pessoa que eu fiz de tudo que poderia fazer. Pode ser horroroso para mim, feio ao mesmo tempo, mas fiz coisas que eu não faria. Fui, me humilhei, pedi pra voltar, e ele disse que um dia voltaria .

-- Apoline

Influenciadora falou que muitos podem considerá-la "louca", mas que é "preciso sentir na pele" o que ela passou antes de julgá-la. "Fui traída, não imaginem a dor que estou sentindo no meu coração", desabafou.

Após a repercussão, Vitor postou uma reflexão sobre aprendizado. "Não me sinto envergonhado pelas coisas que passei. O que pode ser uma fofoca para você, se tornou um testemunho para mim. Então, se você vai falar sobre o que me quebrou, convide-me para mesa. Para que eu possa te contar o que Deus fez com os pedaços", diz o texto compartilhado por ele nos stories de seu perfil no Instagram.

Apoline e Vitor Andrade foram casados por cinco anos e, juntos, têm um filho de 1 ano. Ela, que é uma mulher trans, ganhou notoriedade por ser considerada sósia de Anitta.