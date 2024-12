Gabriela Dias defende personagem em 'Volta por Cima' de ataques do público

Gabriela Dias vive um momento feliz em sua carreira com sua primeira personagem em uma novela, a Miranda de "Volta por Cima" (Globo). Em entrevista exclusiva para Splash, a atriz conta o que acredita para o futuro de sua personagem.

Quem é Gabriela Dias?

Filha de pais brasileiros, Gabriela nasceu na Venezuela, país onde seu pai jogou futebol. Apesar disso, ela diz que sempre consumiu produtos brasileiros, inclusive telenovelas. "A melhor forma de você trazer ou apresentar a sua cultura para alguém é através da arte, através do canto, das músicas, através do cinema, da televisão, dos filmes, através da conversa, através da língua. Então, foi exatamente assim que isso aconteceu. Dentro de casa, os meus pais traziam muito essa cultura brasileira, especificamente do Rio de Janeiro".

Dias veio para o Brasil em 2008, quando tinha quase 10 anos. Apesar disso, ela confirma que se sente muito brasileira, apesar de ter tido dificuldade com a língua ao se mudar para o nosso país.

Por mais que eu tenha tido uma dificuldade com a língua, consegui me conectar, por isso que hoje em dia eu me sinto totalmente brasileira. Me sinto muito venezuelana também, eu tenho essa dualidade dentro de mim, porque a cultura brasileira dentro de casa veio com muita força, mas a cultura venezuelana, por ser o país em que eu nasci e fui alfabetizada, também veio com muita força, então eu realmente me sinto dos dois lugares, o que é ótimo, eu adoro me sentir assim. Gabriela Dias

Apesar disso, Gabriela nunca mais voltou para seu país natal. Ela deseja voltar ao local em breve, quer se reconectar, ou até conhecer de novo, como ela mesma diz, a Venezuela. "É um país muito bonito, com prédios lindíssimos, com uma cultura muito rica".

No Brasil, ela se dedicou aos estudos de atuação e participou de filmes, como "Vale Night", de 2022, e "União Instável", de 2023, até ter seu primeiro trabalho nas novelas. "Desde que eu escolhi a atuação com profissão, eu consumo novelas. Sempre consumo teatro, cinema e séries também, pois faz parte de um estudo. Sempre gostei de todas as formas de arte dentro da minha arte, dentro da minha profissão".

Miranda em 'Volta por Cima'

Na novela das sete, Miranda é uma personal trainer da academia de Silvinha (Lellê). No local, ela incentiva seus alunos a usarem anabolizantes, mesmo sabendo dos riscos e da proibição do local com os chamados "sucos". Nas redes sociais, os telespectadores torcem para ver um castigo para a personagem. "Miranda deveria ser presa, e os personal trainers deveriam ter a ética de nem sequer mencionar anabolizantes aos seus clientes", escreveu um usuário do X (antigo Twitter).

Porém, a atriz não acredita que sua personagem deva ser castigada. Para Gabriela, castigo significa colocá-la em um lugar de que alguém irá castigá-la, e isso seria horrível. "Ninguém tem o poder de castigar outro, ninguém tem o poder de dizer o que o outro deve fazer. Essa mudança tem que vir da própria pessoa, acredito que ela tem que se responsabilizar pela falta de responsabilidade, mas é ela ela que precisa analisar o que está fazendo: 'o que eu estou fazendo não é legal, o que eu estou fazendo não é bacana'".

Para falar sobre um tema tão sério como anabolizantes, Gabriela procurou amigos que fazem uso do "suco". "Foi bem interessante, foi uma oficina que eu fiz. Um mergulho que fiz sobre esse tema. Todo dia eu leio uma coisa nova, todo dia eu aprendo alguma coisa nova sobre esse assunto".

Fã de academia desde os 16 anos e filha de um jogador de futebol, é como se Miranda sempre estivesse presente na vida da atriz. Ela chama a personagem de "um presentão", o qual abraçou e defende com toda sua força e dedicação.

Além disso, Gabriela festeja o fato de estar em uma novela com tanta representatividade negra e contracenando com artistas dos quais sempre foi fã, como Juliana Alves. "Extremamente feliz de estar num horário nobre com pessoas que eu admiro desde sempre, podendo fazer, expressar e mostrar a minha arte pro Brasil, com o elenco preto, mostrando um amor preto na televisão, mostrando as relações não só de pessoas pretas, mas de pessoas de todo o lugar do Brasil".

A minha geração tem muita sorte, Eu, especificamente, em todas as produções, todos os trabalhos que fiz até hoje, eram majoritariamente com elenco e produções de pessoas pretas. Gabriela Dias